***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 76.237.585 60.974.874 50.832.196 40.405.615Satışların Maliyeti25 -69.513.535 -56.098.091 -44.424.191 -36.980.137TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.724.050 4.876.783 6.408.005 3.425.478BRÜT KAR (ZARAR)6.724.050 4.876.783 6.408.005 3.425.478Genel Yönetim Giderleri26 -1.865.674 -627.396 -1.018.239 -294.510Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 5.544.523 1.517.290 2.735.899 427.780Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -4.006.797 -1.296.739 -1.948.317 -600.143ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.396.102 4.469.938 6.177.348 2.958.605Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 304.699 0 111.300 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 -7.096 0 -7.096 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.693.705 4.469.938 6.281.552 2.958.605Finansman Gelirleri30 133.017 1.166.679 46.328 756.344Finansman Giderleri30 -1.053.795 -395.629 -700.729 -290.867SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.772.927 5.240.988 5.627.151 3.424.082Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.266.406 -1.184.834 -1.312.276 -278.829Dönem Vergi (Gideri) Geliri31 -751.363 -120.269 75.095 -120.269Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 -515.043 -1.064.565 -1.387.371 -158.560SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.506.521 4.056.154 4.314.875 3.145.253DÖNEM KARI (ZARARI)4.506.521 4.056.154 4.314.875 3.145.253Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.506.521 4.056.154 4.314.875 3.145.253Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.642.299 6.809.745Dönem Karı (Zararı)4.506.521 4.056.154Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)23 4.506.521 4.056.154Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler112.991.845 -2.915.041Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16-18 749.124 183.582Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.847.158 206.989Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 1.420.813 145.785Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 60.031 0Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16-18 -140.765 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11 507.079 61.204Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler113.373.349 -2.680.539Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 102.648 22.004Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 96.252 0Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 113.056.193 -2.642.347Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler21 118.256 -60.196Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.137.928 -1.576.900Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler30 -1.126 -1.136.319Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler30 -14.840 66.060Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 -2.181.908 -674.503Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 59.946 167.862Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler136.031 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler6 136.031 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 530.755 902.670Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler12 -1.506.644 49.157İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-129.988.667 5.668.632Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -154.706 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-950.874 -8.327.245İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)33 765.700 -4.189.395İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -1.716.574 -4.137.850Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler14.554.619 3.140.327İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)33 12.393.004 5.028.989İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 2.161.615 -1.888.662Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-144.575.464 -7.452.419Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)10 -144.575.464 -7.452.419Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -908.055 -757.821Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -16.392.256 -5.072.967Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler20.316.871 22.245.719İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)33 -13.918.358 254.226İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 34.235.229 21.991.493Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 25.211 165.151Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.493.374 3.200.813İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)33 -844.221 -286.412İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -1.649.153 3.487.225Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 4.964.073 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.374.712 -1.472.926Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 -2.847.254 -1.472.926Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12 -1.527.458 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-12.490.301 6.809.745Vergi İadeleri (Ödemeleri)31 -151.998 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.533.623 -231.764Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri106.307 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 106.307 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-142.902 -231.764Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -142.902 -231.764Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 1.570.218 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI429.366 2.199.772Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri429.366 2.199.772Kredilerden Nakit Girişleri19 429.366 2.199.772Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları19 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.679.310 8.777.753NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.679.310 8.777.753DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 11.835.076 698.447DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.155.766 9.476.200Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 1.155.766 11.835.076Finansal Yatırımlar2.419.400 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 2.419.400 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar6 2.419.400 0Ticari Alacaklar6.874.077 7.350.540İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar33 2.963.982 3.729.682İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 3.910.095 3.620.858Diğer Alacaklar12.816.285 23.459.138İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar33 7.011.955 19.404.959İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 5.804.330 4.054.179Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar47.367.309 15.848.038Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları10 47.367.309 15.848.038Stoklar9 2.347.654 1.499.630Peşin Ödenmiş Giderler29.835.951 14.184.649İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 29.835.951 14.184.649Diğer Dönen Varlıklar4.552.145 1.936.127İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 4.552.145 1.936.127ARA TOPLAM107.368.587 76.113.198TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR107.368.587 76.113.198DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4.111.269 3.956.563Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4.111.269 3.956.563Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar6 4.111.269 3.956.563Diğer Alacaklar183.843 4.149.031İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 183.843 4.149.031Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller15 46.951.819 48.522.037Maddi Duran Varlıklar11.797.531 12.505.239Arazi ve Arsalar16 5.026.113 5.026.113Binalar16 986.648 995.843Tesis, Makine ve Cihazlar16 4.423.055 5.021.550Taşıtlar16 1.110.284 1.226.761Mobilya ve Demirbaşlar16 251.431 234.972Maddi Olmayan Duran Varlıklar36.020 40.841Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 36.020 40.841Peşin Ödenmiş Giderler11.068 79.845İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 11.068 79.845Ertelenmiş Vergi Varlığı31 4.366.315 3.838.678Diğer Duran Varlıklar2.145.414 2.825.808İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar12 2.145.414 2.825.808TOPLAM DURAN VARLIKLAR69.603.279 75.918.042TOPLAM VARLIKLAR176.971.866 152.031.240KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7.231.286 6.636.890İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7.231.286 6.636.890Banka Kredileri19 7.231.286 6.636.890Kiralama İşlemlerinden Borçlar19 0 0Ticari Borçlar57.066.225 38.923.762İlişkili Taraflara Ticari Borçlar33 1.227.662 15.146.020İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 55.838.563 23.777.742Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 858.417 833.206Diğer Borçlar10.260.783 12.754.157İlişkili Taraflara Diğer Borçlar33 9.333.112 10.177.333İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 927.671 2.576.824Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.073.885 1.115.724İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 6.073.885 1.115.724Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü31 -79.578 72.420Kısa Vadeli Karşılıklar394.407 474.046Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 36.286 26.193Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 358.121 447.853Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.714.781 2.669.085İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 1.714.781 2.669.085ARA TOPLAM83.520.206 63.479.290TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER83.520.206 63.479.290UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5.124.244 5.304.114İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.124.244 5.304.114Banka Kredileri19 5.124.244 5.304.114Diğer Borçlar