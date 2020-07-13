***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi31.03.2020Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarFinansal Tablo ve DipnotlarDeğişikliğin Nedeniİlişkili taraf şirketlerinin satın alımından kaynaklanan 2.383.870 TL'lik şerefiye farkının "Konsolidasyon Negatif Şerefiyesi" tanımı yerine "Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi" olarak tekrar sınıflandırılması ve bazı dipnot değişikliklerinin yapılarak tekrar yayımlanmasıDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiKar veya zarar etkisi olmayacaktırAçıklamalarŞirketimizin 2018 yılı Haziran ayında ilişkili taraf şirketleri olan Hera Teknik Yapı A.Ş. ile Trio Teknik Yapı A.Ş.'nin hisselerinin tamamının 14.500.000 TL'ye satın alımından kaynaklanan 2.383.870 TL'lik şerefiyenin "Konsolidasyon Negatif Şerefiyesi" tanımı yerine "Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi" olarak tekrar sınıflandırılması ve bazı dipnot değişikliklerinin yapılması sebebiyle 31.03.2020 dönemine ilişkin Finansal Tablo ve Dipnotları yeniden düzenlenerek ilgili finansal tablo ve dipnotlarında düzeltme yapılacaktır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859293BIST