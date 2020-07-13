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***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

13.07.2020 11:20
GÜNCEL HABERLER



***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
31.03.2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Finansal Tablo ve Dipnotlar
Değişikliğin Nedeni
İlişkili taraf şirketlerinin satın alımından kaynaklanan 2.383.870 TL'lik şerefiye farkının "Konsolidasyon Negatif Şerefiyesi" tanımı yerine "Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi" olarak tekrar sınıflandırılması ve bazı dipnot değişikliklerinin yapılarak tekrar yayımlanması
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Kar veya zarar etkisi olmayacaktır
Açıklamalar

   Şirketimizin 2018 yılı Haziran ayında ilişkili taraf şirketleri olan Hera Teknik Yapı A.Ş. ile Trio Teknik Yapı A.Ş.'nin hisselerinin tamamının 14.500.000 TL'ye satın alımından kaynaklanan 2.383.870 TL'lik şerefiyenin "Konsolidasyon Negatif Şerefiyesi" tanımı yerine "Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi" olarak tekrar sınıflandırılması ve bazı dipnot değişikliklerinin yapılması sebebiyle 31.03.2020 dönemine ilişkin Finansal Tablo ve Dipnotları yeniden düzenlenerek ilgili finansal tablo ve dipnotlarında düzeltme yapılacaktır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859293


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 1.031,80 16.236.310 % 10,00  
KARTN 539,00 39.336.093 % 10,00  
KONYA 322,90 60.778.045 % 9,98  
BFREN 414,40 13.162.862 % 9,98  
MEGAP 5,40 544.342 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6275 8,6707 % -0,08  
Frank 7,2593 7,3030 % -0,02  
Riyal 1,8248 1,8340 % 0,06  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.809 10,61  
Altın Gr. 399 399 2,51  
Cumhuriyet 2.596 2.615 9,90  
Tam 2.675 2.683 10,20  
Yarım 1.298 1.312 5,00  
Çeyrek 649 657 2,50  
Gümüş.Ons 19,13 19,17 0,43  
Gümüş Gr. 4,22 4,22 0,09  
B. Petrol 42,54 42,54 -0,70  
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