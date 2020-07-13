***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
13.07.2020 11:20
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
31.03.2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Finansal Tablo ve Dipnotlar
Değişikliğin Nedeni
İlişkili taraf şirketlerinin satın alımından kaynaklanan 2.383.870 TL'lik şerefiye farkının "Konsolidasyon Negatif Şerefiyesi" tanımı yerine "Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi" olarak tekrar sınıflandırılması ve bazı dipnot değişikliklerinin yapılarak tekrar yayımlanması
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Kar veya zarar etkisi olmayacaktır
Açıklamalar
Şirketimizin 2018 yılı Haziran ayında ilişkili taraf şirketleri olan Hera Teknik Yapı A.Ş. ile Trio Teknik Yapı A.Ş.'nin hisselerinin tamamının 14.500.000 TL'ye satın alımından kaynaklanan 2.383.870 TL'lik şerefiyenin "Konsolidasyon Negatif Şerefiyesi" tanımı yerine "Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi" olarak tekrar sınıflandırılması ve bazı dipnot değişikliklerinin yapılması sebebiyle 31.03.2020 dönemine ilişkin Finansal Tablo ve Dipnotları yeniden düzenlenerek ilgili finansal tablo ve dipnotlarında düzeltme yapılacaktır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859293
BIST
14:08117.628
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 2.819,84
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
117.703
En Düşük
116.126
14:086,8672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8729
En Düşük
6,8452
14:087,7865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0254
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,7904
En Düşük
7,7554
14:08399,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,46
|Açılış
|: 399,42
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
399,62
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.031,80
|16.236.310
|% 10,00
|
|KARTN
|539,00
|39.336.093
|% 10,00
|
|KONYA
|322,90
|60.778.045
|% 9,98
|
|BFREN
|414,40
|13.162.862
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|544.342
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,11
|1.937.538
|% -9,88
|
|EKIZ
|9,26
|1.159.671
|% -9,48
|
|OSMEN
|11,92
|49.826
|% -8,31
|
|TSPOR
|5,86
|444.858.974
|% -6,09
|
|KSTUR
|51,95
|110.006
|% -5,37
|
|EKGYO
|2,24
|1.095.352.109
|% 3,70
|
|THYAO
|12,01
|693.921.038
|% 1,52
|
|ODAS
|2,87
|479.631.800
|% 6,69
|
|TSPOR
|5,86
|444.858.974
|% -6,09
|
|GARAN
|7,95
|406.834.161
|% 1,79
|
|EKGYO
|2,24
|1.095.352.109
|% 3,70
|
|ODAS
|2,87
|479.631.800
|% 6,69
|
|IHLGM
|1,78
|234.633.802
|% 7,88
|
|YKBNK
|2,39
|258.132.670
|% 4,37
|
|SKBNK
|1,61
|161.696.838
|% 4,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6275
|8,6707
|% -0,08
|
|Frank
|7,2593
|7,3030
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|10,61
|
|Altın Gr.
|399
|399
|2,51
|
|Cumhuriyet
|2.596
|2.615
|9,90
|
|Tam
|2.675
|2.683
|10,20
|
|Yarım
|1.298
|1.312
|5,00
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,17
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|4,22
|4,22
|0,09
|
|B. Petrol
|42,54
|42,54
|-0,70
|