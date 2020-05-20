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***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)

20.05.2020 18:22
GÜNCEL HABERLER



***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )

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İzahname (SPK Onayına Sunulan)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketin 14.05.2020 tarihli KAP açıklaması ile kamuya duyurulan ve Şirketin 90.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 21.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 42.000.000 TL artışla 63.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 42.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nca henüz onaylanmamıştır. İzahnamenin ikinci bölümü ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846014


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