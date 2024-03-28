***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., şirketimiz Ral Yatırım Holding A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu " BBB+(tr) / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu'nu ise " J2(tr) / (Stabil Görünüm)" olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Kurum Kredi Rating Notlarını "BB / (Negatif Görünüm)", olarak belirlemiştir. İlgili rapora www.ralyatirim.com.tr adresin ulaşabilirsiniz. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263642BIST