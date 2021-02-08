***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
08.02.2021 18:53
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Daire
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Ankara İli Çankaya İlçes, Alacaatlı Mahallesi, 44461 Ada, A Blok, 21 Numaralı Bağımsız Bölümde Yer Alan 244m² Büyüklüğünde Daire
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/02/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
1.271.286TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%0,39
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%2,02
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,92
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%10,41
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%1,03
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%35,09
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
08.02.2021
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yeni yatırımların yapılması ve borç ödemesi amaçlı olup, faaliyetlere önemli bir etkisi yoktur.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
148.931TL zarar (Vergi Usul Kanununa Göre) /108.714TL zarar ( TMS/TFRS)
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
Özge Kartal Uçarcı
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazar yaklaşımı yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
20.07.2020 / 2020-687
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
1.380.000TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
İskontolu İşlem Gerçekleşmiştir.
Açıklamalar
Şirketimiz 08.02.2021 tarih 05 sayılı Yönetim Kurulu kararı İle,
Şirketimiz varlıklarında yer alan, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Alacaatlı Mahallesi, 44461 Ada, 1 Parsel, A Blok, 21 numaralı bağımsız bölümde yer alan 244 m² büyüklüğündeki daire niteliğindeki gayrimenkulün satışı bugün (08.02.2021) itibarıyla 1.271.286 TL + KDV bedel ile peşin olarak yapılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908380
BIST