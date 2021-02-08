***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiDaireSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAnkara İli Çankaya İlçes, Alacaatlı Mahallesi, 44461 Ada, A Blok, 21 Numaralı Bağımsız Bölümde Yer Alan 244m² Büyüklüğünde DaireSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi08/02/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Satış Bedeli1.271.286TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%0,39Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%2,02Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,92Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%10,41Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%1,03İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%35,09Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih08.02.2021Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiYeni yatırımların yapılması ve borç ödemesi amaçlı olup, faaliyetlere önemli bir etkisi yoktur.Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı148.931TL zarar (Vergi Usul Kanununa Göre) /108.714TL zarar ( TMS/TFRS)Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiKarşı TarafÖzge Kartal UçarcıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazar yaklaşımı yöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası20.07.2020 / 2020-687Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar1.380.000TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesiİskontolu İşlem Gerçekleşmiştir.AçıklamalarŞirketimiz 08.02.2021 tarih 05 sayılı Yönetim Kurulu kararı İle,Şirketimiz varlıklarında yer alan, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Alacaatlı Mahallesi, 44461 Ada, 1 Parsel, A Blok, 21 numaralı bağımsız bölümde yer alan 244 m² büyüklüğündeki daire niteliğindeki gayrimenkulün satışı bugün (08.02.2021) itibarıyla 1.271.286 TL + KDV bedel ile peşin olarak yapılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908380BIST