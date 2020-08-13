***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
13.08.2020 15:10
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.02.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul'un 13.08.2020 tarih ve BİAŞ-2-3379Sayılı yazısına istinaden
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi ile ilgili olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868609
BIST
16:331.104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -10,66
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.104
16:337,3376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0040
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
16:338,7101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0683
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
16:33454,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,78
|Açılış
|: 454,83
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
458,32
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler16:33
|TSPOR
|4,18
|264.897.996
|% 10,00
|
|MSGYO
|4,18
|39.361.846
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,95
|3.206.886
|% 10,00
|
|KENT
|2.081,80
|8.287.886
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,61
|6.542.586
|% 9,98
|
|POLTK
|166,80
|154.645
|% -9,98
|
|KLGYO
|9,31
|40.637.818
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|2.888.594
|% -9,96
|
|ISKUR
|366.666,60
|366.667
|% -8,56
|
|BALAT
|2,10
|601.954
|% -8,30
|
|TUPRS
|78,80
|865.575.581
|% 1,35
|
|THYAO
|11,11
|756.819.533
|% -2,71
|
|EKGYO
|2,01
|720.528.579
|% -1,47
|
|KRDMD
|2,85
|640.773.306
|% -5,63
|
|KARSN
|3,18
|636.697.132
|% 3,92
|
|EKGYO
|2,01
|720.528.579
|% -1,47
|
|KRDMD
|2,85
|640.773.306
|% -5,63
|
|SKBNK
|1,52
|307.833.331
|% 0,66
|
|KARSN
|3,18
|636.697.132
|% 3,92
|
|ODAS
|2,51
|385.674.806
|% -0,79
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3299
|7,3376
|% 0,05
|
|Euro
|8,6968
|8,7101
|% 0,79
|
|Sterlin
|9,5734
|9,6214
|% 0,48
|
|Frank
|1,9477
|1,9575
|% -0,10
|
|Riyal
|455,1640
|455,3270
|% 0,72
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|18,81
|
|Altın Gr.
|456
|456
|3,93
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.068
|-5,00
|
|Tam
|3.020
|3.098
|3,45
|
|Yarım
|1.460
|1.499
|1,67
|
|Çeyrek
|732
|749
|0,83
|
|Gümüş.Ons
|26,52
|26,55
|1,03
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,22
|
|B. Petrol
|45,20
|45,20
|-0,23
|