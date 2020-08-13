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***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

13.08.2020 15:10
GÜNCEL HABERLER



***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.02.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Borsa İstanbul'un 13.08.2020 tarih ve BİAŞ-2-3379Sayılı yazısına istinaden
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi ile ilgili olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868609


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GLBMD 4,95 3.206.886 % 10,00  
KENT 2.081,80 8.287.886 % 10,00  
BAYRK 6,61 6.542.586 % 9,98  
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16:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.935 1.935 18,81  
Altın Gr. 456 456 3,93  
Cumhuriyet 3.023 3.068 -5,00  
Tam 3.020 3.098 3,45  
Yarım 1.460 1.499 1,67  
Çeyrek 732 749 0,83  
Gümüş.Ons 26,52 26,55 1,03  
Gümüş Gr. 6,24 6,25 0,22  
B. Petrol 45,20 45,20 -0,23  
Seans Raporu 16:33
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