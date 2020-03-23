***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş. Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek Koordinasyon Merkezi tarafından 23.03.2020 tarihinde düzenlenen ''Telabyad Güvenlik Noktaları ve Kamu Binalarına Modüler Duvar yapım işi'' ihalesine katılmıştır.1.080.000 TL ile 6. en düşük teklifi vermiştir.İhale şirketimize kalmamıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831486BIST