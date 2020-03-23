***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2020 16:54
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş. Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek Koordinasyon Merkezi tarafından 23.03.2020 tarihinde düzenlenen ''Telabyad Güvenlik Noktaları ve Kamu Binalarına Modüler Duvar yapım işi'' ihalesine katılmıştır.
1.080.000 TL ile 6. en düşük teklifi vermiştir.
İhale şirketimize kalmamıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831486
BIST
16:4184.436
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -1.360,06
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
86.587
En Düşük
82.528
16:416,5803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0275
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6087
En Düşük
6,5266
16:417,0974
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0758
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1129
En Düşük
6,9716
16:41322,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 6,29
|Açılış
|: 322,12
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
323,44
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|DEVA
|9,35
|59.160.229
|% 10,00
|
|SELEC
|6,93
|17.498.226
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|36.626
|% 10,00
|
|ECZYT
|8,60
|35.277.969
|% 9,97
|
|AYCES
|7,39
|1.003.798
|% 9,97
|
|ADNAC
|1,80
|7.461.428
|% -10,00
|
|KPHOL
|2,25
|14.499
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|70.084
|% -10,00
|
|YONGA
|8,10
|18.975
|% -10,00
|
|ISBIR
|371,30
|91.354
|% -9,99
|
|GARAN
|7,07
|1.178.837.054
|% -5,23
|
|ASELS
|20,80
|496.578.013
|% -2,80
|
|THYAO
|7,86
|407.811.713
|% -1,50
|
|YKBNK
|1,79
|285.410.419
|% -4,79
|
|ISFIN
|2,78
|235.757.047
|% -8,55
|
|GARAN
|7,07
|1.178.837.054
|% -5,23
|
|YKBNK
|1,79
|285.410.419
|% -4,79
|
|IHLGM
|0,70
|61.854.445
|% -6,67
|
|ISFIN
|2,78
|235.757.047
|% -8,55
|
|ODAS
|1,17
|89.332.783
|% -4,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6381
|7,6764
|% 0,42
|
|Frank
|6,6842
|6,7245
|% 1,00
|
|Riyal
|1,7514
|1,7602
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.518
|1.519
|19,74
|
|Altın Gr.
|322
|322
|6,13
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|12,79
|12,83
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|2,72
|2,72
|0,06
|
|B. Petrol
|26,26
|26,26
|-0,72
|