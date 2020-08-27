***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Bağlı Ortaklıklarından RAL YAPI MÜHENDİSLİK A.Ş., T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 17.08.2020 tarihinde düzenlenen ''Malatya İli Battalgazi İlçesi Beydağı Mahallesi 3 ve 4 Etaplar 1. Bölge 886 Adet Konut ve 38 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi'' kapsamında 2020/329965 nolu ihale kayıt numarası ile katılmış olduğumuz yapım işi 185.968.976,00 TL bedelle 27.08.2020 tarih ve 91710 nolu karar ile şirketimiz uhdesinde kalmıştır. Sözleşme için idareden davet yazısı beklenmektedir. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyrulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871484BIST