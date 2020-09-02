***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.09.2020 14:20
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
06/2020 dönemine ilişkin finansal raporlarımızda Bağımsız Denetçi tarafından açıklanan şartlı görüşte belirtilen "Grup'un bağlı ortaklığı Hera Teknik Yapı A.Ş.'nin bir takım işçilik hak ve alacaklarının tahsili amacıyla davacı Aslı Koca ve diğer ilgili kişiler tarafından nisbi taleple Ankara 12. İş Mahkemesi'nde E:2016/798 sayılı mahkeme dosyası ile alakalı olarak Alt Yüklenicimizin personelinin iş kazası geçirmesi sonucu açılan bu davada her ne kadar doğal taraf olsak bile 26/08/2020 tarihinde sulh olunmuş ve dava kapsamında olan ilgili ödemeler Alt Yüklenicimiz tarafından yapılmıştır. Grup Şirketlerimizden Hera Teknik Yapı A.Ş.'nin İlgili davada herhangi bir risk veya sorumluluğu kalmamıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872937
BIST
14:161.089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,33
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.083
14:167,3854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0178
|Açılış
|: 7,4020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3872
En Düşük
7,3588
14:168,7538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0240
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7472
14:16466,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 466,66
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler14:14
|PKENT
|1.131,30
|4.490.487
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|846.081
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|433.740
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|640.903
|% 10,00
|
|TKURU
|188,30
|1.655.910
|% 9,99
|
|KENT
|509,40
|11.704.675
|% -10,00
|
|IZMDC
|22,86
|611.665
|% -9,93
|
|DOGUB
|4,40
|69.298.531
|% -6,98
|
|OZBAL
|6,91
|109.399.880
|% -5,60
|
|AYCES
|52,00
|77.218
|% -5,45
|
|FENER
|30,92
|614.268.097
|% 9,65
|
|GSRAY
|3,40
|551.287.024
|% 7,26
|
|SISE
|6,18
|440.773.308
|% -0,32
|
|BJKAS
|3,26
|433.375.321
|% 5,16
|
|PETKM
|4,01
|407.005.319
|% 1,26
|
|GSRAY
|3,40
|551.287.024
|% 7,26
|
|BJKAS
|3,26
|433.375.321
|% 5,16
|
|EKGYO
|1,77
|204.491.348
|% 0,57
|
|PETKM
|4,01
|407.005.319
|% 1,26
|
|IHLAS
|0,91
|86.465.088
|% 7,06
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3821
|7,3852
|% 0,24
|
|Euro
|8,7496
|8,7539
|% -0,27
|
|Sterlin
|9,8316
|9,8809
|% 0,04
|
|Frank
|8,0727
|8,1214
|% 0,09
|
|Riyal
|1,9619
|1,9717
|% 0,21
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|-5,80
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,33
|
|Cumhuriyet
|3.101
|3.147
|0,00
|
|Tam
|3.086
|3.163
|-0,21
|
|Yarım
|1.492
|1.530
|-0,10
|
|Çeyrek
|748
|765
|-0,05
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,69
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,05
|
|B. Petrol
|45,80
|45,80
|0,22
|
Seans Raporu
14:14
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14:29GOLTS
Yüzde 9.94 oranında artışla 23.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 283, 627 adet işlem
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14:28IHEVA
Yüzde 4.30 oranında artışla 1.94 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 776, 212 adet işlem
-
14:27XU100
Endeks 1, 089 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 6, 572.00 milyon TL de
-
14:27AKSEN
Yüzde 4.59 oranında artışla 5.47 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 732, 538 adet işlem
-
14:26YUNSA
Yüzde 4.20 oranında artışla 12.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 177, 730 adet işlem