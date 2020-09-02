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***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.09.2020 14:20
GÜNCEL HABERLER



***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

06/2020 dönemine ilişkin finansal raporlarımızda Bağımsız Denetçi tarafından açıklanan şartlı görüşte belirtilen "Grup'un bağlı ortaklığı Hera Teknik Yapı A.Ş.'nin bir takım işçilik hak ve alacaklarının tahsili amacıyla davacı Aslı Koca ve diğer ilgili kişiler tarafından nisbi taleple Ankara 12. İş Mahkemesi'nde E:2016/798 sayılı mahkeme dosyası ile alakalı olarak Alt Yüklenicimizin personelinin iş kazası geçirmesi sonucu açılan bu davada her ne kadar doğal taraf olsak bile 26/08/2020 tarihinde sulh olunmuş ve dava kapsamında olan ilgili ödemeler Alt Yüklenicimiz tarafından yapılmıştır. Grup Şirketlerimizden Hera Teknik Yapı A.Ş.'nin İlgili davada herhangi bir risk veya sorumluluğu kalmamıştır.                                                                             Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872937


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PKENT 1.131,30 4.490.487 % 10,00  
BALAT 2,31 846.081 % 10,00  
ARTI 2,42 433.740 % 10,00  
YONGA 31,46 640.903 % 10,00  
TKURU 188,30 1.655.910 % 9,99  
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Frank 8,0727 8,1214 % 0,09  
Riyal 1,9619 1,9717 % 0,21  
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14:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.964 1.965 -5,80  
Altın Gr. 467 467 0,33  
Cumhuriyet 3.101 3.147 0,00  
Tam 3.086 3.163 -0,21  
Yarım 1.492 1.530 -0,10  
Çeyrek 748 765 -0,05  
Gümüş.Ons 27,65 27,69 -0,45  
Gümüş Gr. 6,61 6,62 -0,05  
B. Petrol 45,80 45,80 0,22  
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