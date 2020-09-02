***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar06/2020 dönemine ilişkin finansal raporlarımızda Bağımsız Denetçi tarafından açıklanan şartlı görüşte belirtilen "Grup'un bağlı ortaklığı Hera Teknik Yapı A.Ş.'nin bir takım işçilik hak ve alacaklarının tahsili amacıyla davacı Aslı Koca ve diğer ilgili kişiler tarafından nisbi taleple Ankara 12. İş Mahkemesi'nde E:2016/798 sayılı mahkeme dosyası ile alakalı olarak Alt Yüklenicimizin personelinin iş kazası geçirmesi sonucu açılan bu davada her ne kadar doğal taraf olsak bile 26/08/2020 tarihinde sulh olunmuş ve dava kapsamında olan ilgili ödemeler Alt Yüklenicimiz tarafından yapılmıştır. Grup Şirketlerimizden Hera Teknik Yapı A.Ş.'nin İlgili davada herhangi bir risk veya sorumluluğu kalmamıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872937BIST