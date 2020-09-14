***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.09.2020 16:01
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından RAL YAPI MÜHENDİSLİK A.Ş., T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 17.08.2020 tarihinde düzenlenen ''Malatya İli Battalgazi İlçesi Beydağı Mahallesi 3 ve 4 Etaplar 1. Bölge 886 Adet Konut ve 38 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi'' işi kapsamında 185.968.976,00 TL ihale bedelli Sözleşme 14.09.2020(Bugün) tarihinde imzalanmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874954
BIST
15:521.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,80
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.110
En Düşük
1.103
15:527,4973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0247
|Açılış
|: 7,5110
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4984
En Düşük
7,4451
15:528,9137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0593
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9137
En Düşük
8,8309
15:52470,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,50
|Açılış
|: 470,73
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
470,86
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler15:51
|GRNYO
|2,75
|29.103.595
|% 10,00
|
|MERKO
|3,85
|73.406.547
|% 10,00
|
|EGGUB
|113,30
|30.347.693
|% 10,00
|
|KENT
|452,30
|9.282.045
|% 10,00
|
|MEGAP
|8,47
|5.034.791
|% 10,00
|
|ISGSY
|8,55
|116.492.810
|% -10,00
|
|FENER
|35,92
|299.097.288
|% -9,97
|
|FORMT
|3,52
|164.330.626
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,26
|89.226.582
|% -9,47
|
|PKENT
|1.095,10
|556.307
|% -9,29
|
|KRDMD
|3,17
|2.236.883.312
|% 3,26
|
|PETKM
|4,31
|787.854.006
|% 1,41
|
|SISE
|6,39
|732.151.534
|% 2,57
|
|IHLAS
|1,08
|445.512.597
|% 0,93
|
|ODAS
|2,65
|421.753.252
|% 0,38
|
|KRDMD
|3,17
|2.236.883.312
|% 3,26
|
|IHLAS
|1,08
|445.512.597
|% 0,93
|
|PETKM
|4,31
|787.854.006
|% 1,41
|
|ODAS
|2,65
|421.753.252
|% 0,38
|
|EKGYO
|1,82
|246.641.386
|% 1,68
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4935
|7,4981
|% 0,34
|
|Euro
|8,9061
|8,9108
|% 0,64
|
|Sterlin
|9,6134
|9,6616
|% 0,83
|
|Frank
|8,2317
|8,2813
|% 0,52
|
|Riyal
|1,9911
|2,0011
|% 0,25
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|16,14
|
|Altın Gr.
|470
|470
|4,09
|
|Cumhuriyet
|3.110
|3.157
|12,00
|
|Tam
|3.101
|3.178
|15,05
|
|Yarım
|1.499
|1.537
|7,28
|
|Çeyrek
|752
|769
|3,64
|
|Gümüş.Ons
|27,05
|27,07
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,08
|
|B. Petrol
|39,56
|39,56
|-0,27
|
Seans Raporu
15:51
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-
16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, TSKB, PGSUS
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16:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 19 artarak (% 0.41 ) 1, 016
-
16:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, IDEAS, BALAT, VANGD, UZERB, EGCYO, MERIT, AVHOL, UFUK, TKURU
-
16:00
VAKKO, RODRG, YONGA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:00
PKENT, VERTU, CRDFA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında