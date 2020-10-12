***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.10.2020 12:54
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş., T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 12.10.2020 tarihinde düzenlenen ''Karamanmaraş İli Onikişubat İlçesi Kurtlar Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 438 Adet Konut İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi'' ihalesine katılmıştır. 116.976.000,00 TL teklif sunarak katılımcılar arasında 11. en düşük teklifi vermiştir. Teklifimiz değerlendirme aşamasındadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyrulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880688
BIST
15:451.179
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 12,99
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.181
En Düşük
1.169
15:457,8602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0038
|Açılış
|: 7,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
15:459,2861
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0078
|Açılış
|: 9,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
15:45486,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,78
|Açılış
|: 486,88
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
485,30
BIST En Aktif Hisseler15:45
|RALYH
|5,94
|8.610.876
|% 10,00
|
|KENT
|321,20
|6.845.341
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,10
|2.366.542
|% 10,00
|
|BMELK
|13,20
|2.527.031
|% 10,00
|
|ALMAD
|2,53
|5.021.063
|% 10,00
|
|TKURU
|445,70
|1.596.497
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|607.561
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|1.322.897
|% -10,00
|
|EMNIS
|57,20
|64.750
|% -9,99
|
|COSMO
|11,02
|2.162.422
|% -9,97
|
|PETKM
|4,70
|1.531.874.339
|% 1,95
|
|ZOREN
|2,90
|928.536.931
|% 5,07
|
|SISE
|6,93
|752.580.665
|% 0,29
|
|GARAN
|7,15
|633.700.087
|% 0,70
|
|ISFIN
|4,09
|595.846.849
|% 3,54
|
|PETKM
|4,70
|1.531.874.339
|% 1,95
|
|ZOREN
|2,90
|928.536.931
|% 5,07
|
|EKGYO
|1,85
|467.741.302
|% 2,78
|
|TSKB
|1,14
|187.876.325
|% 1,79
|
|ISFIN
|4,09
|595.846.849
|% 3,54
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8561
|7,8602
|% 0,05
|
|Euro
|9,2792
|9,2861
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,2172
|10,2684
|% -0,02
|
|Frank
|8,6027
|8,6545
|% 0,06
|
|Riyal
|2,0897
|2,1001
|% 0,07
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|-4,67
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,68
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|2,00
|
|Tam
|3.212
|3.292
|0,08
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|0,04
|
|Çeyrek
|779
|796
|0,02
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,21
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,03
|
|B. Petrol
|42,35
|42,35
|-0,50
|
Seans Raporu
15:45
daha fazla
-
15:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, ARCLK, KRDMD
-
15:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 06 artarak (% 0.95 ) 1, 074
-
15:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PENGD, ITTFH, QNBFL, ETYAT, ADESE, SNKRN, KENT, RALYH, EUYO, BASCM
-
15:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DIRIT, ARTI, TKURU, EMNIS, BALAT, DENGE, COSMO, ETILR, YAPRK
-
15:59
BAYRK, OSTIM, UZERB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında