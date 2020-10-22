***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Bağlı Ortaklıklarından Ral Yapı Mühendislik A.Ş ile A.S.M. İnşaat Makine Petrol Gıda Nakliye TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ. İş Ortaklığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından 22.10.2020 tarihinde düzenlenen, '' Burdur İli 900 Kişilik Öğrenci Yurdu Yapım İşi '' ihalesine katılmıştır.70.150.000,00TL teklif sunarak katılımcılar arasında 15. en düşük teklifi vermiştir.Teklifler değerlendirme aşamasındadır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883020BIST