***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.10.2020 12:17
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından Ral Yapı Mühendislik A.Ş ile A.S.M. İnşaat Makine Petrol Gıda Nakliye TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ. İş Ortaklığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından 22.10.2020 tarihinde düzenlenen, '' Burdur İli 900 Kişilik Öğrenci Yurdu Yapım İşi '' ihalesine katılmıştır.
70.150.000,00TL teklif sunarak katılımcılar arasında 15. en düşük teklifi vermiştir.
Teklifler değerlendirme aşamasındadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883020
BIST
15:021.206
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -6,00
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.212
|
1.216
En Düşük
1.197
15:027,9398
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,1271
|Açılış
|: 41,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 41,7100
|
7,9799
En Düşük
7,7810
15:029,3922
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,1281
|Açılış
|: 13,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9400
|
9,4453
En Düşük
9,2087
15:026,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,04
|Açılış
|: 6,34
|
|Önceki Kapanış
|: 6,29
|
6,39
En Düşük
6,19
BIST En Aktif Hisseler15:00
|KARTN
|1.125,70
|1.222.510
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|2.492.576
|% 10,00
|
|POLTK
|429,00
|1.056.000
|% 10,00
|
|HUBVC
|19,49
|135.243.806
|% 9,99
|
|YAPRK
|45,42
|1.917.416
|% 9,98
|
|VANGD
|8,92
|2.948.702
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|121.431.542
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|26.166.376
|% -9,96
|
|BRKO
|1,54
|4.206.039
|% -9,94
|
|EGCYH
|1,36
|1.742.254
|% -9,93
|
|GARAN
|7,25
|2.531.873.367
|% -3,72
|
|TSKB
|1,81
|2.252.465.237
|% 7,10
|
|AKBNK
|5,20
|661.605.268
|% -3,70
|
|VAKBN
|4,18
|565.865.317
|% -3,69
|
|SKBNK
|2,02
|564.217.265
|% 2,54
|
|TSKB
|1,81
|2.252.465.237
|% 7,10
|
|GARAN
|7,25
|2.531.873.367
|% -3,72
|
|SKBNK
|2,02
|564.217.265
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,30
|548.572.793
|% -3,36
|
|VAKBN
|4,18
|565.865.317
|% -3,69
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9335
|7,9398
|% 1,63
|
|Euro
|9,3846
|9,3922
|% 1,38
|
|Sterlin
|10,3800
|10,4321
|% 1,36
|
|Frank
|8,7273
|8,7799
|% 1,54
|
|Riyal
|2,1135
|2,1241
|% 1,77
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|-19,28
|
|Altın Gr.
|488
|489
|5,02
|
|Cumhuriyet
|3.230
|3.279
|18,00
|
|Tam
|3.215
|3.296
|17,78
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|8,60
|
|Çeyrek
|779
|797
|4,30
|
|Gümüş.Ons
|24,54
|24,58
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,05
|
|B. Petrol
|42,09
|42,09
|0,38
|
Seans Raporu
15:00
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-
15:12XU100
Endeks 1, 204 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 63 altında . İşlem hacmi 16, 271.00 milyon TL de
-
15:12KLGYO
Yüzde -5.21 oranında düşüşle 14.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 712, 423 adet işlem
-
15:11KLGYO
Yüzde -5.15 oranında düşüşle 14.01 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 702, 967 adet işlem
-
15:10EGCYH
Yüzde -9.93 oranında düşüşle 1.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 281, 069 adet işlem
-
15:08CEOEM
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 7.67 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 949, 773 adet işlem