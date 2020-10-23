***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.10.2020 15:43
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş., T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 23.10.2020 tarihinde düzenlenen ''Kırşehir İli, Merkez İlçesi, Kındam Mahallesi 2 Etap 496 Konut ile 1'er Adet Ticaret Merkezi ve Camii İnşaatları Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi'' ihalesine katılmıştır. 105.505.505,00TL teklif sunarak katılımcılar arasında 17. en düşük teklifi vermiştir. Teklifler değerlendirme aşamasındadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883284
BIST
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|Değişim
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|| -7,69
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1.205
En Düşük
1.179
18:057,9685
En Yüksek
|Değişim
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|| 0,0307
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
7,9310
18:059,4352
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|| 0,0437
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|Önceki Kapanış
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9,4511
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18:05486,94
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|Açılış
|: 486,75
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|% 10,00
|
|PINSU
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|211.060.161
|% 10,00
|
|KARTN
|1.238,20
|37.902.540
|% 9,99
|
|KONYA
|832,40
|226.607.044
|% 9,99
|
|EMKEL
|4,63
|37.936.833
|% 9,98
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|DAGHL
|19,80
|5.442.934
|% -10,00
|
|AKYHO
|6,94
|79.168.060
|% -9,99
|
|BALAT
|7,57
|1.136.378
|% -9,99
|
|KLGYO
|12,26
|67.246.970
|% -9,99
|
|GRNYO
|3,61
|19.171.920
|% -9,98
|
|TSKB
|1,82
|2.314.041.589
|% 5,20
|
|GARAN
|7,07
|1.167.453.760
|% -0,42
|
|SISE
|6,81
|1.141.593.693
|% -0,44
|
|KRDMD
|3,48
|744.548.304
|% -2,25
|
|EKGYO
|1,82
|636.485.501
|% -4,21
|
|TSKB
|1,82
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|% 5,20
|
|EKGYO
|1,82
|636.485.501
|% -4,21
|
|SKBNK
|1,87
|474.617.180
|% -6,03
|
|KRDMD
|3,48
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|% -2,25
|
|YKBNK
|2,22
|408.511.466
|% -1,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9627
|7,9685
|% 0,39
|
|Euro
|9,4275
|9,4352
|% 0,47
|
|Sterlin
|10,3663
|10,4183
|% 0,10
|
|Frank
|8,7585
|8,8113
|% 0,50
|
|Riyal
|2,1179
|2,1285
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|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|-4,17
|
|Altın Gr.
|486
|486
|0,16
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.270
|14,00
|
|Tam
|3.208
|3.287
|23,47
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|11,35
|
|Çeyrek
|778
|795
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|24,57
|24,60
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,02
|
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|42,25
|-0,21
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Seans Raporu
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17:59AVTUR
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 189, 384 adet işlem
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17:58XU100
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Yüzde -6.46 oranında düşüşle 296.90 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 828 adet işlem
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17:56FLAP
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TKFEN, BIMAS