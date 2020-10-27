***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2020 14:37
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş., T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 27.10.2019 tarihinde düzenlenen ‘'Ankara İli Sincan İlçesi Saraycık Mahallesi 4. Bölge 2. Etap 668 Adet Konut, 6 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'' ihalesine katılmıştır.
149.976.000,00 TL teklif sunarak katılımcılar arasında 15. en düşük teklifi vermiştir.
Teklifler değerlendirme aşamasındadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884311
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|1.562.968
|% -9,99
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|CASA
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|314.622
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|EKGYO
|1,72
|521.072.541
|% 2,38
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|ALBRK
|1,71
|385.576.814
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|YKBNK
|2,14
|476.250.481
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|Alış
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|Dolar
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|Sterlin
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|Frank
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|1.907
|4,39
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|3.361
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|3.378
|32,81
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|1.634
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|7,94
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|24,35
|0,05
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|6,38
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