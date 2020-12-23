***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2020 15:03
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından 23.12.2020 tarihinde düzenlenen ''Muğla İli 1000 Kişilik Öğrenci Yurdu Yapım İşi'' ihalesine katılmıştır.
103.500.000,00 TL teklif sunarak katılımcılar arasında 10. en düşük teklifi vermiştir.
Teklifler değerlendirme aşamasındadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894449
BIST
15:391.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
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|Açılış
|: 1.409
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460,59
En Düşük
456,25
BIST En Aktif Hisseler15:39
|HATEK
|15,29
|36.636.218
|% 10,00
|
|SNKRN
|14,85
|4.684.091
|% 10,00
|
|BRSAN
|30,60
|383.569.534
|% 9,99
|
|OZRDN
|8,92
|2.853.743
|% 9,99
|
|INVEO
|47,62
|80.494.648
|% 9,98
|
|PAMEL
|16,93
|620.400
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|1.552.424
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,72
|715.032
|% -9,92
|
|HLGYO
|3,73
|233.557.845
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,22
|1.357.523
|% -9,83
|
|SKBNK
|1,53
|1.257.566.698
|% 6,25
|
|GARAN
|9,99
|1.116.707.987
|% -0,50
|
|TSKB
|1,87
|804.294.946
|% 1,08
|
|KARTN
|2.465,20
|683.909.937
|% 1,22
|
|PETKM
|4,95
|682.124.575
|% 1,43
|
|SKBNK
|1,53
|1.257.566.698
|% 6,25
|
|TSKB
|1,87
|804.294.946
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,18
|545.774.558
|% 0,93
|
|ISGYO
|2,49
|413.848.062
|% 3,75
|
|PETKM
|4,95
|682.124.575
|% 1,43
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6406
|7,6437
|% -0,20
|
|Euro
|9,3145
|9,3211
|% 0,10
|
|Sterlin
|10,2292
|10,2805
|% 0,29
|
|Frank
|8,5499
|8,6014
|% -0,24
|
|Riyal
|2,0306
|2,0408
|% -0,21
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-0,70
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|3.032
|3.078
|-26,00
|
|Tam
|3.017
|3.093
|-27,63
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|-13,37
|
|Çeyrek
|731
|748
|-6,68
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,33
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,23
|0,02
|
|B. Petrol
|50,20
|50,20
|0,12
|