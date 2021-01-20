***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş., T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 20.01.2021 tarihinde düzenlenen '' Gaziantep İli, Islahiye İlçesi, Değirmencik Mahallesi 4 Etap 430 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi'' ihalesine katılmıştır. 92.976.968,00 TL teklif sunarak katılımcılar arasında 14. en düşük teklifi vermiştir. Teklifiniz değerlendirme aşamasındadır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyrulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903476BIST