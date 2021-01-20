***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.01.2021 15:51
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş., T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 20.01.2021 tarihinde düzenlenen '' Gaziantep İli, Islahiye İlçesi, Değirmencik Mahallesi 4 Etap 430 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi'' ihalesine katılmıştır. 92.976.968,00 TL teklif sunarak katılımcılar arasında 14. en düşük teklifi vermiştir. Teklifiniz değerlendirme aşamasındadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyrulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903476
BIST
16:011.560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -5,01
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.552
16:017,4501
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0146
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4450
|
7,4815
En Düşük
7,4269
16:019,0182
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0392
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0885
En Düşük
9,0098
16:01441,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,58
|Açılış
|: 441,12
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
445,03
En Düşük
440,80
BIST En Aktif Hisseler16:00
|GEREL
|7,81
|550.645.120
|% 10,00
|
|INTEM
|66,55
|39.883.203
|% 10,00
|
|DITAS
|37,20
|14.281.804
|% 9,99
|
|BAGFS
|28,42
|174.834.495
|% 9,98
|
|VERTU
|17,52
|85.874.054
|% 9,98
|
|TGSAS
|28,26
|20.056.503
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,34
|437.851
|% -10,00
|
|ATSYH
|8,10
|364.705
|% -10,00
|
|ARTI
|8,46
|2.062.922
|% -10,00
|
|PSDTC
|37,04
|14.442.388
|% -9,97
|
|TSKB
|2,00
|1.269.983.228
|% 6,38
|
|DOHOL
|3,98
|1.123.419.979
|% 3,65
|
|SISE
|7,91
|704.202.407
|% -0,38
|
|GARAN
|10,00
|700.450.172
|% -1,28
|
|KARSN
|4,20
|690.032.036
|% 1,94
|
|TSKB
|2,00
|1.269.983.228
|% 6,38
|
|DOHOL
|3,98
|1.123.419.979
|% 3,65
|
|EKGYO
|2,46
|564.115.324
|% 0,41
|
|SKBNK
|1,59
|289.286.272
|% 0,00
|
|YGYO
|2,16
|345.786.026
|% -0,46
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4438
|7,4487
|% -0,21
|
|Euro
|9,0110
|9,0162
|% -0,45
|
|Sterlin
|10,1549
|10,2059
|% 0,08
|
|Frank
|8,3336
|8,3838
|% -0,40
|
|Riyal
|1,9804
|1,9903
|% -0,19
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-5,13
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-0,55
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|7,00
|
|Tam
|2.914
|2.988
|3,53
|
|Yarım
|1.409
|1.445
|1,70
|
|Çeyrek
|706
|723
|0,85
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,10
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,02
|
|B. Petrol
|56,20
|56,20
|0,30
|
Seans Raporu
16:00
daha fazla
-
16:14DESPC
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 13.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 785, 510 adet işlem
-
16:13OYAYO
Yüzde -7.24 oranında düşüşle 11.91 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 032, 736 adet işlem
-
16:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, ISCTR, TTKOM
-
16:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 38 kaybederek (% -0.60 ) 1, 380
-
16:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAPRK, AGYO, KONTR, COSMO, BEYAZ, VERTU, DOAS, INVEO, DITAS, INTEM