***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.02.2021 12:51
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından Hera Teknik Yapı A.Ş., Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından 03.02.2021 tarihinde düzenlenen, '' Kastamonu Kadıdağı Olimpiyatlara Hazırlık Kamp Eğitim Merkezi İnşaatı Yapım İşi '' ihalesine katılmıştır. 56.937.000,00TL teklif sunarak katılımcılar arasında 7. en düşük teklifi vermiştir. Teklifler değerlendirme aşamasındadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907173
BIST
16:441.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,72
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.527
En Düşük
1.509
16:447,1630
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0393
|Açılış
|: 7,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,2044
En Düşük
7,1238
16:448,6123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0552
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6838
En Düşük
8,5825
16:44423,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,25
|Açılış
|: 423,92
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
420,46
BIST En Aktif Hisseler16:42
|MERKO
|9,02
|149.150.574
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|20.907.229
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,56
|3.270.802
|% 10,00
|
|YESIL
|242,00
|12.335.752
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.356.355
|% 10,00
|
|EMNIS
|35,00
|473.818
|% -9,79
|
|MERIT
|140,00
|351.449
|% -7,89
|
|ALMAD
|2,60
|7.883.190
|% -7,47
|
|PKENT
|1.725,00
|2.623.075
|% -6,49
|
|VERTU
|31,70
|280.851.884
|% -5,93
|
|EKGYO
|2,51
|2.165.984.672
|% 2,03
|
|GARAN
|9,99
|1.346.752.947
|% 3,10
|
|KOZAL
|122,90
|1.090.882.989
|% 1,32
|
|ODAS
|4,13
|921.111.007
|% 2,99
|
|DOHOL
|4,09
|782.754.002
|% -3,08
|
|EKGYO
|2,51
|2.165.984.672
|% 2,03
|
|TSKB
|1,86
|569.754.435
|% 1,09
|
|ODAS
|4,13
|921.111.007
|% 2,99
|
|GSDHO
|2,65
|531.926.677
|% 5,58
|
|DOHOL
|4,09
|782.754.002
|% -3,08
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1600
|7,1649
|% -0,52
|
|Euro
|8,6107
|8,6182
|% -0,57
|
|Sterlin
|9,7504
|9,7993
|% -0,60
|
|Frank
|7,9435
|7,9914
|% -0,56
|
|Riyal
|1,9055
|1,9150
|% -0,46
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|2.815
|2.857
|5,00
|
|Tam
|2.801
|2.872
|4,82
|
|Yarım
|1.354
|1.389
|2,33
|
|Çeyrek
|679
|695
|1,16
|
Seans Raporu
16:42
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-
16:55SKTAS
Yüzde 5.98 oranında artışla 5.49 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 215, 483 adet işlem
-
16:54KNFRT
Yüzde 9.99 oranında artışla 18.93 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 557, 272 adet işlem
-
16:53AKYHO
Yüzde 4.38 oranında artışla 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 208, 753 adet işlem
-
16:52GEDIK
Yüzde 7.74 oranında artışla 25.32 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 087, 426 adet işlem
-
16:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 59 artarak (% 0.65 ) 1, 334