***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Bağlı Ortaklıklarından Hera Teknik Yapı A.Ş., Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından 03.02.2021 tarihinde düzenlenen, '' Kastamonu Kadıdağı Olimpiyatlara Hazırlık Kamp Eğitim Merkezi İnşaatı Yapım İşi '' ihalesine katılmıştır. 56.937.000,00TL teklif sunarak katılımcılar arasında 7. en düşük teklifi vermiştir. Teklifler değerlendirme aşamasındadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907173BIST