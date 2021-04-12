***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.04.2021 14:31
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından 12.04.2021 tarihinde düzenlenen ''ATU Mühendislik Fakültesi 2. Etap Binaları Yapım İşi'' ihalesine katılmıştır. 76.375.000,00 TL teklif sunarak katılımcılar arasında 21. en düşük teklifi vermiştir. Teklifler değerlendirme aşamasındadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926666
BIST
15:411.385
En Yüksek
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|: 1.393
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460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler15:41
|PENGD
|4,51
|140.753.267
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|671.166
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|851.504
|% 9,99
|
|TKURU
|334,80
|6.649.559
|% 9,99
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|1.279.780
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|EDIP
|2,73
|15.301.650
|% -9,90
|
|ETYAT
|5,38
|16.312.009
|% -9,88
|
|NTGAZ
|15,71
|974.316.930
|% -4,96
|
|EREGL
|16,37
|520.758.135
|% 0,37
|
|HALKB
|4,60
|484.721.210
|% 1,32
|
|GARAN
|6,62
|484.357.365
|% -0,30
|
|PETKM
|6,07
|455.914.511
|% 1,00
|
|YKBNK
|2,07
|271.885.563
|% -1,43
|
|EKGYO
|1,85
|230.254.318
|% -1,60
|
|HALKB
|4,60
|484.721.210
|% 1,32
|
|TSKB
|1,35
|115.456.064
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,55
|286.788.390
|% -9,67
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1240
|8,1286
|% -0,32
|
|Euro
|9,6871
|9,6951
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,1876
|11,2437
|% 0,41
|
|Frank
|8,7926
|8,8456
|% 0,08
|
|Riyal
|2,1664
|2,1773
|% -0,07
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.740
|1.741
|-3,70
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|3.020
|3.066
|-6,00
|
|Tam
|3.007
|3.083
|-5,12
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|-2,48
|
|Çeyrek
|729
|746
|-1,24
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,17
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,70
|63,70
|0,75
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