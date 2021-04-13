***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2021 13:30
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş., T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 13.04.2021 tarihinde düzenlenen '' Uşak İli Merkez İlçesi Karaağaç Mahallesi 729 Adet Konut ve 1 Adet Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşii '' ihalesine katılmıştır. 175.976.000,00 TL teklif sunarak katılımcılar arasında 4. en düşük teklifi vermiştir. Teklifiniz değerlendirme aşamasındadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927335
BIST
14:501.402
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 24,01
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.406
En Düşük
1.381
14:508,0849
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0208
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
14:509,6756
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0215
|Açılış
|: 9,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
14:50453,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,90
|Açılış
|: 453,01
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler14:50
|DITAS
|14,66
|3.119.222
|% 9,98
|
|MTRKS
|54,50
|22.728.789
|% 9,97
|
|SASA
|46,54
|670.035.234
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|4.360.121
|% 9,97
|
|BLCYT
|21,44
|121.039.430
|% 9,95
|
|ANELE
|6,57
|112.578.380
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|76.487.750
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.499.004
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|470.554
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|17.781.175
|% -9,98
|
|GARAN
|6,92
|1.012.973.474
|% 3,28
|
|EREGL
|17,20
|880.890.365
|% 0,64
|
|SASA
|46,54
|670.035.234
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,33
|490.944.705
|% -0,54
|
|DOHOL
|3,22
|366.043.143
|% 3,87
|
|GARAN
|6,92
|1.012.973.474
|% 3,28
|
|IHLAS
|0,66
|82.592.352
|% 3,13
|
|DOHOL
|3,22
|366.043.143
|% 3,87
|
|YKBNK
|2,15
|230.476.416
|% 3,37
|
|TSKB
|1,32
|136.271.654
|% 2,33
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0816
|8,0849
|% -0,26
|
|Euro
|9,6706
|9,6756
|% -0,22
|
|Sterlin
|11,0862
|11,1418
|% -0,25
|
|Frank
|8,7210
|8,7735
|% -0,56
|
|Riyal
|2,1479
|2,1587
|% -0,33
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|-1,20
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-2,10
|
|Cumhuriyet
|2.997
|3.042
|-33,00
|
|Tam
|2.985
|3.060
|-33,19
|
|Yarım
|1.443
|1.480
|-16,05
|
|Çeyrek
|724
|740
|-8,02
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,39
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,74
|64,74
|1,07
|