***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.05.2021 16:51
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından RAL YAPI MÜHENDİSLİK A.Ş., T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 18.05.2021 tarihinde düzenlenen ''Isparta İli, Merkez İlçesi Çünür Mahallesi 1002 Adet Konut, 1 Adet Sosyal Tesis ve 1 Adet Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi '' ihalesine katılmıştır. 293.976.000,00 TL teklif sunarak katılımcılar arasında 7. en düşük teklifi vermiştir. Teklifimiz değerlendirme aşamasındadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936783
BIST
18:051.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,32
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.460
18:058,4304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0179
|Açılış
|: 8,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,4304
En Düşük
8,4124
18:0510,2809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0323
|Açılış
|: 10,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1550
|
10,2809
En Düşük
10,2487
18:05505,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,76
|Açılış
|: 505,98
|
|Önceki Kapanış
|: 502,23
|
510,43
En Düşük
501,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MZHLD
|29,30
|289.863
|% 0,00
|
|RTALB
|21,92
|22.101.784
|% 0,00
|
|TMPOL
|16,26
|4.940.005
|% 0,00
|
|PGSUS
|82,05
|313.330.750
|% 0,00
|
|TMSN
|20,00
|23.691.933
|% 0,00
|
|RTALB
|21,92
|22.101.784
|% 0,00
|
|MZHLD
|29,30
|289.863
|% 0,00
|
|NUHCM
|54,00
|9.706.288
|% 0,00
|
|PETKM
|6,26
|455.207.600
|% 0,00
|
|YGYO
|1,21
|15.046.946
|% 0,00
|
|GARAN
|8,08
|1.770.215.090
|% 0,00
|
|KOZAL
|131,00
|1.542.043.782
|% 0,00
|
|SISE
|8,06
|1.394.797.147
|% 0,00
|
|THYAO
|13,35
|1.029.555.073
|% 0,00
|
|EREGL
|19,35
|861.106.750
|% 0,00
|
|GARAN
|8,08
|1.770.215.090
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,96
|369.352.134
|% 0,00
|
|SISE
|8,06
|1.394.797.147
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,15
|251.896.452
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,33
|806.067.130
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4063
|8,4304
|% 0,21
|
|Euro
|10,2459
|10,2809
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,8437
|11,9031
|% 0,22
|
|Frank
|9,2751
|9,3310
|% 0,07
|
|Riyal
|2,2370
|2,2482
|% 0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.870
|-0,15
|
|Altın Gr.
|506
|506
|3,76
|
|Cumhuriyet
|3.314
|3.364
|9,00
|
|Tam
|3.320
|3.408
|36,17
|
|Yarım
|1.605
|1.648
|17,50
|
|Çeyrek
|805
|824
|8,75
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,72
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,49
|7,50
|-0,00
|
|B. Petrol
|66,66
|66,66
|0,01
|