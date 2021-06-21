***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.06.2021 15:42
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş., Çorum Belediye Başkanlığı tarafından 21.06.2021 tarihinde düzenlenen ''Yeni Belediye Hizmet Binası İkmal Yapım İşi '' ihalesine katılmıştır. 38.000.000,00TL teklif sunarak katılımcılar arasında 4. en düşük teklifi vermiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943383
BIST
15:391.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,15
|Açılış
|: 1.388
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|Önceki Kapanış
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1.396
En Düşük
1.378
15:398,7836
En Yüksek
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|: 0,53%
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|: 8,7650
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
8,7218
15:3910,4484
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504,53
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler15:39
|OZBAL
|10,12
|7.742.377
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|5.053.910
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,07
|7.321.639
|% 9,96
|
|EUKYO
|8,68
|11.796.899
|% 9,87
|
|VAKFN
|9,54
|124.364.197
|% 9,15
|
|METUR
|6,39
|63.612.569
|% -10,00
|
|BERA
|15,24
|191.255.521
|% -9,98
|
|UZERB
|40,76
|637.191
|% -9,98
|
|DENGE
|3,40
|433.388
|% -7,36
|
|BRMEN
|2,04
|90.687
|% -7,27
|
|THYAO
|14,50
|1.122.289.130
|% -0,28
|
|GARAN
|8,10
|552.538.361
|% -0,74
|
|EKGYO
|2,10
|494.560.630
|% 1,94
|
|EREGL
|18,02
|420.723.147
|% 1,29
|
|KRDMD
|6,79
|412.473.110
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,10
|494.560.630
|% 1,94
|
|YKBNK
|2,14
|264.462.488
|% -0,47
|
|THYAO
|14,50
|1.122.289.130
|% -0,28
|
|GARAN
|8,10
|552.538.361
|% -0,74
|
|TSKB
|1,29
|84.434.931
|% -1,53
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7823
|8,7836
|% 0,53
|
|Euro
|10,4429
|10,4484
|% 0,78
|
|Sterlin
|12,1519
|12,2128
|% 1,02
|
|Frank
|9,4988
|9,5560
|% 0,73
|
|Riyal
|2,3361
|2,3478
|% 0,57
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|10,32
|
|Altın Gr.
|503
|503
|7,10
|
|Cumhuriyet
|3.332
|3.382
|38,00
|
|Tam
|3.312
|3.396
|34,88
|
|Yarım
|1.601
|1.643
|16,88
|
|Çeyrek
|803
|821
|8,43
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,86
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,09
|
|B. Petrol
|73,56
|73,56
|0,05
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