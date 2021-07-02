***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.07.2021 16:02
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş., T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 02.07.2021 tarihinde düzenlenen '' Malatya İli Battalgazi İlçesi Şehit Fevzi Mahallesi 679 Adet Konut, 18 Adet Dükkan ve 1 Adet Kafeteryai İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşii '' ihalesine katılmıştır. 215.044.044,00 TL teklif sunarak katılımcılar arasında 7. en düşük teklifi vermiştir. Teklifler değerlendirme aşamasındadır.
Kam
uoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945774
BIST
16:151.376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,62
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
16:158,6875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0370
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7230
En Düşük
8,6441
16:1510,3082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0170
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3254
En Düşük
10,2510
16:15500,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 6,50
|Açılış
|: 500,64
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
501,30
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler16:15
|EUKYO
|6,60
|4.910.729
|% 10,00
|
|VAKFN
|10,70
|19.219.401
|% 9,97
|
|YAPRK
|36,46
|6.830.989
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,10
|4.378.108
|% 9,91
|
|SELVA
|5,37
|13.390.439
|% 9,82
|
|METUR
|5,40
|58.590.515
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|58.423.721
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|424.462
|% -9,97
|
|DENGE
|2,36
|814.136
|% -9,92
|
|DIRIT
|3,86
|204.817
|% -9,18
|
|THYAO
|13,77
|1.052.249.352
|% 0,15
|
|KCHOL
|19,38
|619.246.746
|% 4,59
|
|ARCLK
|31,74
|597.311.173
|% 6,37
|
|KOZAL
|115,70
|476.226.639
|% -2,36
|
|GARAN
|8,40
|373.361.772
|% -0,59
|
|EKGYO
|1,88
|192.033.546
|% -0,53
|
|PEKGY
|1,17
|114.394.434
|% 6,36
|
|YKBNK
|2,17
|171.722.148
|% -0,91
|
|THYAO
|13,77
|1.052.249.352
|% 0,15
|
|GARAN
|8,40
|373.361.772
|% -0,59
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6854
|8,6875
|% 0,43
|
|Euro
|10,2585
|10,3082
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,9362
|11,9961
|% 0,58
|
|Frank
|9,3710
|9,4274
|% 0,68
|
|Riyal
|2,3086
|2,3202
|% 0,40
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|17,21
|
|Altın Gr.
|500
|500
|5,87
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|15,00
|
|Tam
|3.291
|3.377
|30,97
|
|Yarım
|1.590
|1.634
|14,98
|
|Çeyrek
|798
|817
|7,49
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,51
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,12
|
|B. Petrol
|75,96
|75,96
|0,12
|
Seans Raporu
16:15
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-
16:29SAYAS
Yüzde 5.83 oranında artışla 27.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 297, 271 adet işlem
-
16:28MIPAZ
Yüzde 4.75 oranında artışla 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 347, 754 adet işlem
-
16:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 93 artarak (% 0.20 ) 1, 482
-
16:27KLMSN
Yüzde 6.54 oranında artışla 20.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 967 adet işlem
-
16:25KLMSN
Yüzde 7.05 oranında artışla 20.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 043, 264 adet işlem