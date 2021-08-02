***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.08.2021 14:23
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş., T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 02.08.2021 tarihinde düzenlenen ‘'Hatay İli İskenderun İlçesi Düğünyurdu Mahallesi 2 Etap 486 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi'' ihalesine katılmıştır. 156.156.000,00 TL teklif sunarak katılımcılar arasında 7 en düşük teklifi vermiştir. Teklifler değerlendirme aşamasındadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954121
BIST
14:191.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
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|: 1.398
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En Düşük
485,69
BIST En Aktif Hisseler14:17
|KTSKR
|24,22
|19.838.132
|% 9,99
|
|ORMA
|28,62
|390.838
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,17
|16.976.115
|% 9,98
|
|INTEM
|39,56
|6.202.806
|% 9,95
|
|BURVA
|25,20
|16.344.408
|% 9,95
|
|METUR
|6,14
|130.149.119
|% -9,97
|
|MMCAS
|6,50
|131.193
|% -8,45
|
|KARSN
|4,21
|609.488.422
|% -7,88
|
|KARYE
|10,08
|51.882.134
|% -7,52
|
|ATSYH
|3,53
|195.852
|% -7,11
|
|KARSN
|4,21
|609.488.422
|% -7,88
|
|GARAN
|8,57
|542.702.677
|% 0,59
|
|ASELS
|15,93
|490.918.373
|% 2,71
|
|THYAO
|12,91
|385.656.748
|% 1,41
|
|YKBNK
|2,44
|339.985.809
|% 2,09
|
|KARSN
|4,21
|609.488.422
|% -7,88
|
|YKBNK
|2,44
|339.985.809
|% 2,09
|
|ODAS
|1,31
|176.676.770
|% -1,82
|
|EKGYO
|1,81
|211.056.731
|% -0,55
|
|CEMAS
|1,32
|91.180.600
|% 0,00
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3555
|8,3586
|% -0,94
|
|Euro
|9,9367
|9,9420
|% -0,94
|
|Sterlin
|11,5898
|11,6479
|% -0,91
|
|Frank
|9,2008
|9,2562
|% -0,84
|
|Riyal
|2,2228
|2,2340
|% -0,90
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-6,05
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-5,76
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|-43,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|-43,51
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|-21,04
|
|Çeyrek
|777
|795
|-10,52
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,44
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,45
|74,45
|-0,96
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