***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş., T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan ''İzmir İli Bayraklı İlçesi Rezerv Alan 8. Etap 533 Konut ve 6 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı Çevre Düzenleme İşi" ihalesi sonucu, anahtar teslim yapım işi kapsamında şirketimiz payı % 80 olan HERA TEKNİK YAPI A.Ş.–OĞULHAN İNŞ.TUR.PRO.SAN.TİC.A.Ş.–GRUP LİDER İNŞ.TUR.PET.EĞİT.MED.DAN.SAN.TİC.A.Ş. ADİ ORTAKLIĞI ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında 216.971.976,00 TL bedelli sözleşme 02.08.2021 (bugün) tarihinde imzalanmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954134BIST