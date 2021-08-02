***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.08.2021 14:59
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş., T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan ''İzmir İli Bayraklı İlçesi Rezerv Alan 8. Etap 533 Konut ve 6 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı Çevre Düzenleme İşi" ihalesi sonucu, anahtar teslim yapım işi kapsamında şirketimiz payı % 80 olan HERA TEKNİK YAPI A.Ş.–OĞULHAN İNŞ.TUR.PRO.SAN.TİC.A.Ş.–GRUP LİDER İNŞ.TUR.PET.EĞİT.MED.DAN.SAN.TİC.A.Ş. ADİ ORTAKLIĞI ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında 216.971.976,00 TL bedelli sözleşme 02.08.2021 (bugün) tarihinde imzalanmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954134
BIST
15:071.400
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BIST En Aktif Hisseler15:07
|IDGYO
|3,30
|74.255.976
|% 10,00
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|KTSKR
|24,22
|20.275.763
|% 9,99
|
|ORMA
|28,62
|390.838
|% 9,99
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|IZFAS
|6,17
|17.037.075
|% 9,98
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|BURVA
|25,20
|16.408.769
|% 9,95
|
|METUR
|6,14
|138.164.763
|% -9,97
|
|KARYE
|9,94
|72.705.807
|% -8,81
|
|MMCAS
|6,50
|131.193
|% -8,45
|
|KARSN
|4,21
|622.823.473
|% -7,88
|
|ATSYH
|3,53
|195.852
|% -7,11
|
|KARSN
|4,21
|622.823.473
|% -7,88
|
|GARAN
|8,56
|603.759.136
|% 0,47
|
|ASELS
|15,94
|554.224.151
|% 2,77
|
|THYAO
|12,91
|417.480.101
|% 1,41
|
|YKBNK
|2,44
|376.620.681
|% 2,09
|
|YKBNK
|2,44
|376.620.681
|% 2,09
|
|KARSN
|4,21
|622.823.473
|% -7,88
|
|ODAS
|1,32
|187.603.207
|% -1,07
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|EKGYO
|1,82
|248.252.957
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,31
|94.715.043
|% -0,76
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,3459
|8,3499
|% -1,05
|
|Euro
|9,9202
|9,9280
|% -1,08
|
|Sterlin
|11,5721
|11,6301
|% -1,06
|
|Frank
|9,1883
|9,2437
|% -0,97
|
|Riyal
|2,2209
|2,2320
|% -0,99
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-6,38
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-6,06
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|-46,00
|
|Tam
|3.206
|3.287
|-44,34
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|-21,45
|
|Çeyrek
|777
|795
|-10,72
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,44
|-0,07
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|Gümüş Gr.
|6,83
|6,85
|-0,08
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|B. Petrol
|74,50
|74,50
|-0,91
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