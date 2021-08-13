***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Bağlı Ortaklarından Ral Yapı Mühendislik A.Ş. ile Özova Grup arasında Hatay İskenderun'da 1845 Ada 12 Parsel de bulunan 3422 m2 arsa üzerinde geliştirilecek ticaret ve ofis alanlarından oluşacak proje için %50 - %50 arsa satışı karşılığı hasılat paylaşımı sözleşmesi görüşmelerine başlanmıştır. Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957977BIST