***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.08.2021 16:29
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Bağlı Ortaklarından Ral Yapı Mühendislik A.Ş. ile Özova Grup arasında Hatay İskenderun'da 1845 Ada 12 Parsel de bulunan 3422 m2 arsa üzerinde geliştirilecek ticaret ve ofis alanlarından oluşacak proje için %50 - %50 arsa satışı karşılığı hasılat paylaşımı sözleşmesi görüşmelerine başlanmıştır. Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957977
BIST
16:521.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,68
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
16:528,5483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0075
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
16:5210,0730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0097
|Açılış
|: 10,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,0956
En Düşük
10,0035
16:52484,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,59
|Açılış
|: 484,94
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
486,12
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler16:50
|VKING
|7,60
|4.391.518
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,20
|5.638.159
|% 9,93
|
|PENTA
|65,35
|37.042.734
|% 9,92
|
|DARDL
|2,56
|9.145.403
|% 9,87
|
|MEDTR
|36,84
|76.469.079
|% 9,84
|
|IDGYO
|2,95
|13.987.836
|% -9,79
|
|COSMO
|9,47
|213.225
|% -7,16
|
|SNKRN
|28,00
|294.881
|% -5,66
|
|EDATA
|15,90
|10.667.773
|% -5,64
|
|KUYAS
|2,39
|6.127.613
|% -5,16
|
|GARAN
|9,28
|959.527.232
|% -0,11
|
|KRDMD
|8,38
|828.298.081
|% 3,20
|
|SISE
|8,61
|679.193.349
|% 2,26
|
|TUPRS
|100,20
|578.281.755
|% 1,93
|
|THYAO
|12,43
|448.912.581
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,50
|310.237.693
|% -0,40
|
|GARAN
|9,28
|959.527.232
|% -0,11
|
|KRDMD
|8,38
|828.298.081
|% 3,20
|
|SISE
|8,61
|679.193.349
|% 2,26
|
|TSKB
|1,33
|91.669.967
|% 2,31
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5474
|8,5514
|% 0,12
|
|Euro
|10,0618
|10,0683
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,8013
|11,8605
|% 0,36
|
|Frank
|9,2663
|9,3222
|% 0,59
|
|Riyal
|2,2735
|2,2849
|% 0,13
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|12,18
|
|Altın Gr.
|484
|484
|2,88
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.268
|13,00
|
|Tam
|3.205
|3.286
|15,44
|
|Yarım
|1.549
|1.590
|7,47
|
|Çeyrek
|777
|795
|3,73
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,48
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,07
|
|B. Petrol
|71,03
|71,03
|-0,28
|
Seans Raporu
16:50
daha fazla
-
17:04KTSKR
Yüzde 4.29 oranında artışla 42.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 211, 213 adet işlem
-
17:02
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AGYO, VKING, DARDL, PENTA, SKTAS, DENGE, IZFAS, GSDDE
-
17:02
GSDDE, AKSA, OZKGY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:02
MARKA, IDGYO, SNKRN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:02
Bu seansda işlem gören 216 hisse senedinden 92 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 103 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 21 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem