***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.11.2021 12:58
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş., T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 23.11.2021 tarihinde düzenlenen '' Şanlıurfa Merkez Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 2. Etap 1. Bölüm 246 Adet Konut, 223 Adet Dükkan ve 56 Adet Ofis İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi '' ihalesine katılmıştır. 224.990.000,00 TL teklif sunarak katılımcılar arasında 1. en düşük teklifi vermiştir. Teklifiniz değerlendirme aşamasındadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979188
BIST
13:091.827
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 42,60
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
13:0912,5628
En Yüksek
|Değişim
|: -1,91%
|| -0,2445
|Açılış
|: 12,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
12,3383
13:0914,0914
En Yüksek
|Değişim
|: -2,40%
|| -0,3459
|Açılış
|: 14,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,8636
13:09723,71
En Yüksek
|Değişim
|: -2,01%
|| -14,84
|Açılış
|: 723,71
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
710,59
BIST En Aktif Hisseler13:09
|RALYH
|14,74
|19.893.563
|% 10,00
|
|PRKAB
|65,45
|23.090.891
|% 10,00
|
|MIATK
|21,02
|11.519.149
|% 9,99
|
|ATATP
|68,80
|65.242.381
|% 9,99
|
|TUCLK
|16,00
|42.447.853
|% 9,97
|
|KZBGY
|33,76
|49.285.378
|% -9,97
|
|YBTAS
|11.208,90
|336.267
|% -7,45
|
|TETMT
|239,60
|13.244.534
|% -5,45
|
|GESAN
|23,90
|35.089.057
|% -5,08
|
|IDEAS
|40,40
|22.212.384
|% -4,72
|
|GARAN
|11,82
|2.324.552.763
|% 2,16
|
|YKBNK
|3,52
|1.374.323.941
|% 2,33
|
|PETKM
|8,08
|1.345.889.708
|% 1,89
|
|KRDMD
|8,97
|1.311.858.627
|% 2,99
|
|AKBNK
|6,98
|1.215.338.580
|% 1,16
|
|YKBNK
|3,52
|1.374.323.941
|% 2,33
|
|GARAN
|11,82
|2.324.552.763
|% 2,16
|
|EKGYO
|2,23
|423.508.569
|% 2,76
|
|AKBNK
|6,98
|1.215.338.580
|% 1,16
|
|PETKM
|8,08
|1.345.889.708
|% 1,89
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,5463
|12,5628
|% -1,91
|
|Euro
|14,0688
|14,0914
|% -2,40
|
|Sterlin
|16,8185
|16,9029
|% -1,70
|
|Frank
|13,4396
|13,5205
|% -1,81
|
|Riyal
|3,3554
|3,3723
|% -1,55
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-1,20
|
|Altın Gr.
|727
|727
|-11,70
|
|Cumhuriyet
|4.813
|4.886
|57,00
|
|Tam
|4.779
|4.916
|49,75
|
|Yarım
|2.310
|2.378
|24,06
|
|Çeyrek
|1.159
|1.189
|12,04
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,59
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,57
|9,58
|-0,19
|
|B. Petrol
|82,11
|82,11
|-0,20
|