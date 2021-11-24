***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.11.2021 15:50
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Bağlı Ortaklarından Ral Yapı Mühendislik A.Ş. ile Özova Grup arasında Hatay İskenderun'da 1845 Ada 12 Parsel de bulunan 3422 m2 arsa üzerine yapılacak olan ticaret ve ofis alanlarından oluşacak NEW TOWER Projesi için hasılat paylaşımı esasına göre 24.11.2021 (bugün) tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Bağımsız Bölüm Satışlarından Öngörülen Hasılat Bedeli : 250.000.000 TL Sözleşmenin Süresi : 24 Ay www.newtower.life Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979443
BIST
16:001.810
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 25,39
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
16:0012,0696
En Yüksek
|Değişim
|: -5,76%
|| -0,7377
|Açılış
|: 11,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
11,5959
16:0013,5266
En Yüksek
|Değişim
|: -6,31%
|| -0,9107
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,0001
16:00670,47
En Yüksek
|Değişim
|: -9,22%
|| -68,08
|Açılış
|: 670,47
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
665,76
BIST En Aktif Hisseler15:58
|PRKAB
|65,45
|40.353.459
|% 10,00
|
|RALYH
|14,74
|20.151.115
|% 10,00
|
|MIATK
|21,02
|11.888.849
|% 9,99
|
|ATATP
|68,80
|76.743.286
|% 9,99
|
|TUCLK
|16,00
|43.135.037
|% 9,97
|
|KZBGY
|33,76
|58.469.114
|% -9,97
|
|GESAN
|22,90
|61.852.142
|% -9,05
|
|KSTUR
|215,20
|275.344
|% -6,84
|
|YBTAS
|11.300,00
|358.867
|% -6,70
|
|TETMT
|237,00
|14.719.278
|% -6,47
|
|GARAN
|11,91
|3.731.944.976
|% 2,94
|
|THYAO
|19,13
|2.787.734.380
|% 2,19
|
|AKBNK
|7,08
|2.005.005.524
|% 2,61
|
|YKBNK
|3,58
|1.978.200.944
|% 4,07
|
|KRDMD
|8,79
|1.914.486.405
|% 0,92
|
|YKBNK
|3,58
|1.978.200.944
|% 4,07
|
|GARAN
|11,91
|3.731.944.976
|% 2,94
|
|AKBNK
|7,08
|2.005.005.524
|% 2,61
|
|PETKM
|7,99
|1.910.589.211
|% 0,76
|
|EKGYO
|2,22
|485.236.939
|% 2,30
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9944
|12,0529
|% -5,89
|
|Euro
|13,4312
|13,4949
|% -6,53
|
|Sterlin
|15,5214
|15,5992
|% -9,28
|
|Frank
|12,4000
|12,4747
|% -9,41
|
|Riyal
|3,0984
|3,1139
|% -9,10
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-5,72
|
|Altın Gr.
|696
|696
|-42,20
|
|Cumhuriyet
|4.605
|4.674
|-155,00
|
|Tam
|4.571
|4.703
|-163,58
|
|Yarım
|2.209
|2.275
|-79,13
|
|Çeyrek
|1.108
|1.137
|-39,56
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,42
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|9,13
|9,14
|-0,63
|
|B. Petrol
|82,24
|82,24
|-0,07
|
Seans Raporu
15:58
daha fazla
-
16:08KUTPO
Yüzde 7.75 oranında artışla 102.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 835, 740 adet işlem
-
16:05XU100
Endeks 1, 813 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 57 üstünde . İşlem hacmi 35, 544.00 milyon TL de
-
16:05KATMR
Yüzde 6.16 oranında artışla 1.55 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 318, 956 adet işlem
-
16:01SAYAS
Yüzde 9.63 oranında artışla 24.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 821, 010 adet işlem
-
16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, FROTO, SISE