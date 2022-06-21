***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Bağlı Ortaklarından RAL ENERJİ A.Ş., T.C.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları kapsamında 21.06.2022 tarihinde düzenlenen YEKA GES-4 ERZİN-VİRANŞEHİR yarışmasında, VİRANŞEHİR-3 50 MWe, VİRANŞEHİR-4 50 MWe, VİRANŞEHİR-9 50 MWe olmak üzere toplam 150 MWe Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisi Yarışmasına" katılarak ilk oturumda detay evrak incelemesine hak kazanmıştır. 2'nci oturum T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın açıklayacağı bir tarihte yapılacak olup detaylar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038409BIST