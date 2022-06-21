***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.06.2022 14:45
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Bağlı Ortaklarından RAL ENERJİ A.Ş., T.C.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları kapsamında 21.06.2022 tarihinde düzenlenen YEKA GES-4 ERZİN-VİRANŞEHİR yarışmasında, VİRANŞEHİR-3 50 MWe, VİRANŞEHİR-4 50 MWe, VİRANŞEHİR-9 50 MWe olmak üzere toplam 150 MWe Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisi Yarışmasına" katılarak ilk oturumda detay evrak incelemesine hak kazanmıştır. 2'nci oturum T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın açıklayacağı bir tarihte yapılacak olup detaylar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038409
BIST
17:092.581
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 41,74
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.581
En Düşük
2.551
17:0917,3511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0195
|Açılış
|: 17,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,5404
En Düşük
17,2805
17:0918,3227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1001
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5969
En Düşük
18,1722
17:091.025,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,68
|Açılış
|: 1.025,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.036,38
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler17:09
|AKMGY
|49,72
|10.575.432
|% 10,00
|
|MAKIM
|11,70
|3.100.219
|% 9,96
|
|ULUSE
|184,30
|40.516.815
|% 9,96
|
|RODRG
|18,45
|3.706.526
|% 9,95
|
|ETYAT
|3,32
|11.274.538
|% 9,93
|
|SNKRN
|29,62
|867.896
|% -9,97
|
|MMCAS
|2,97
|430.441
|% -8,05
|
|DIRIT
|2,79
|66.462
|% -3,79
|
|RYSAS
|8,26
|7.420.058
|% -3,62
|
|KENT
|170,20
|290.126
|% -3,46
|
|THYAO
|52,00
|3.838.164.121
|% 2,26
|
|EREGL
|28,80
|3.520.178.900
|% 3,15
|
|SISE
|22,72
|1.718.649.732
|% 1,43
|
|SASA
|45,84
|1.350.246.555
|% 0,70
|
|KRDMD
|13,06
|1.217.200.942
|% 2,83
|
|ODAS
|3,22
|614.712.443
|% 4,21
|
|YKBNK
|5,01
|943.536.606
|% 2,87
|
|EKGYO
|2,65
|345.771.500
|% 1,15
|
|AKBNK
|9,20
|1.178.045.690
|% 1,66
|
|EREGL
|28,80
|3.520.178.900
|% 3,15
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3396
|17,3511
|% 0,11
|
|Euro
|18,2993
|18,3227
|% 0,55
|
|Sterlin
|21,2110
|21,3173
|% 0,20
|
|Frank
|17,8785
|17,9862
|% 0,21
|
|Riyal
|4,6074
|4,6305
|% 0,03
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|1,53
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|1,79
|
|Cumhuriyet
|6.824
|6.927
|17,00
|
|Tam
|6.810
|6.914
|10,00
|
|Yarım
|3.343
|3.382
|5,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.690
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,87
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,21
|0,16
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,35
|
Seans Raporu
17:09
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-
17:24GOODY
Yüzde 6.42 oranında artışla 10.77 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 998, 883 adet işlem
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17:22HTTBT
Yüzde 8.31 oranında artışla 13.69 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 217, 228 adet işlem
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17:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 22 artarak (% 1.66 ) 2, 831
-
17:20XU100
Endeks 2, 576 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 44 üstünde . İşlem hacmi 29, 999.00 milyon TL de
-
17:20BASGZ
Yüzde 5.12 oranında artışla 15.39 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 806, 355 adet işlem