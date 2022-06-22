***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Bağlı Ortaklıklarından RAL YAPI MÜH.A.Ş. 22.06.2022 tarihinde 2 Oturum şeklinde yapılan Samsun Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzelenen "Kentpark Havuz Yapımı" ihalesine katılmıştır. 2022/612749 nolu ihale kayıt numarası ile katılmış olduğumuz yapım işi 1.601.000,00 TL bedelle şirketimizin uhdesinde kalmıştır. Sözleşme için idareden davet yazısı beklenmektedir Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038742BIST