***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, İkizce Mahallesi 2. Bölge 4. Etap 1551 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlenmesi İşi"ne ilişkin olarak 2 (iki) oturum şeklinde yapılacak olan ihalenin birinci oturumu 28.03.2024 (bugün) tarihinde yapılmıştır.Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından RAL YAPI MÜHENDİSLİK A.Ş.'nin %51 ortağı olduğu MÇ MÜTEAAHHİTLİK YAPI İNŞAAT A.Ş. ve üçüncü bir taraf olan MUSTAFA EKŞİ İNŞAAT TURİZM SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.'den oluşan İŞ ORTAKLIĞI olarak birinci oturum için 5,4 Milyar TL (5 Milyar 400 Milyon Türk Lirası) teklif ile katılımcılar arasında dördüncü en düşük teklifi vermiştir. İkinci oturum için davet beklenmektedir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263624BIST