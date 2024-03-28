***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.03.2024 13:10
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., şirketimiz Ral Yatırım Holding A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu " BBB+(tr) / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu'nu ise " J2(tr) / (Stabil Görünüm)" olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Kurum Kredi Rating Notlarını "BB / (Negatif Görünüm)", olarak belirlemiştir. İlgili rapora www.ralyatirim.com.tr adresin ulaşabilirsiniz. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263636
BIST
'
14:048.990
En Düşük
|Değişim
|: 2,08%
|| 182,90
|Açılış
|: 8.864
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.864
En Yüksek
9.030
14:0432,3302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0794
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5900
|
32,3526
En Düşük
32,2225
14:0435,0918
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0298
|Açılış
|: 35,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,2158
En Düşük
34,8851
14:042.297,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 20,09
|Açılış
|: 2.297,62
|
|Önceki Kapanış
|: 2.277,54
|
2.301,18
En Düşük
2.270,83
BIST En Aktif Hisseler14:02
|MEPET
|12,87
|13.434.259
|% 10,00
|
|AKENR
|11,55
|437.319.874
|% 10,00
|
|YGGYO
|44,00
|6.566.140
|% 10,00
|
|MACKO
|71,55
|27.926.550
|% 9,99
|
|ODINE
|53,10
|25.648.150
|% 9,98
|
|KSTUR
|5.495,00
|6.341.230
|% -9,99
|
|VRGYO
|50,05
|165.792.114
|% -9,98
|
|PEKGY
|10,30
|782.104.722
|% -9,97
|
|ENSRI
|29,98
|122.100.812
|% -9,97
|
|DESPC
|61,00
|63.058.936
|% -8,55
|
|THYAO
|292,50
|6.782.907.951
|% 3,45
|
|AGROT
|38,40
|3.332.066.929
|% -1,94
|
|ISCTR
|11,10
|2.457.661.918
|% 2,40
|
|GUBRF
|164,60
|2.385.487.599
|% -0,90
|
|TUPRS
|173,70
|2.023.304.426
|% 2,36
|
|ISCTR
|11,10
|2.457.661.918
|% 2,40
|
|ZOREN
|5,59
|806.288.059
|% 1,45
|
|AGROT
|38,40
|3.332.066.929
|% -1,94
|
|EKGYO
|9,57
|745.970.414
|% 1,48
|
|HEKTS
|17,27
|1.317.487.063
|% 5,82
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3252
|32,3311
|% 0,25
|
|Euro
|35,0662
|35,0925
|% -0,08
|
|Sterlin
|40,8743
|41,0792
|% -0,50
|
|Frank
|35,7859
|35,9653
|% -0,48
|
|Riyal
|8,6385
|8,6818
|% -0,36
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,60
|24,65
|% 0,66
|
|Platin
|899,22
|901,00
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.001,62
|1.004,34
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,17
|86,17
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.211,14
|2.211,49
|% 0,66
|