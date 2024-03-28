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***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.03.2024 20:02
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, İkizce Mahallesi 2. Bölge 4. Etap 1551 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlenmesi İşi"ne ilişkin olarak 2 (iki) oturum şeklinde yapılacak olan ihalenin birinci oturumu 28.03.2024 (bugün) tarihinde yapılmıştır. Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından RAL YAPI MÜHENDİSLİK A.Ş.'nin %51 ortağı olduğu MÇ MÜTEAAHHİTLİK YAPI İNŞAAT A.Ş. ve üçüncü bir taraf olan MUSTAFA EKŞİ İNŞAAT TURİZM SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.'den oluşan İŞ ORTAKLIĞI olarak birinci oturum için teklif ile katılımcılar arasında dördüncü en düşük teklifi verdiği kamuoyuna açıklanmıştı. 5,4 Milyar TL (5 Milyar 400 Milyon Türk Lirası)
İkinci oturumda   teklif sunarak vermiştir.  3.795 Milyon TL. (Üç Milyar  Yediyüz Doksan Beş Milyon TL)
3. en düşük teklifi
Teklifler değerlendirme aşamasındadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263960


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