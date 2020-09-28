***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









20Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 90.000.000Mevcut Sermaye (TL) 21.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 63.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)RALYH, TRABISAS91B7 21.000.000 42.000.000,000 200,00000 1,00 RALYH, TRABISAS91B7 Hamiline RALYH(RÜÇHAN), TRRRALY00028 23.791,316Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 21.000.000 42.000.000,000 200,00000 23.791,316Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılmasını takiben kalan paylar olması halinde söz konusu payların Rıza Kandemir tarafından satın alınacağının taahhüt edilmiştir.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 26.08.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 09.09.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 28.09.2020SPK Başvuru Tarihi 20.05.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 20.08.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 28.08.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 27.08.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 90.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 21.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 42.000.000 TL tutarında (%200 bedelli) artırılarak 63.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilen 42.000.000 TL nominal değerli pay için rüçhan hakları 26.08.2020 – 09.09.2020 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 23.791,316 TL nominal değerli payların satışı da 14 – 15 Eylül 2020 tarihleri arasında 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da tamamlanmıştır.Artırılan 42.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (26.08.2020 – 09.09.2020) içerisinde 41.976.212,08 TL nakden, kalan payların 14 – 15 Eylül 2020 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyatlardan satılmasından 133.460,77 TL olmak üzere toplam 42.109.672,85 TL nakit girişi sağlanmıştır.Nakit olarak artırılan 42.000.000 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak, bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 63.000.000 TL'ye yükselmiş olup, şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmasına oybirliği ile karar verilmiş olup, bugün itibarıyla SPK'ya başvuru yapılmıştır.SaygılarımızlaEklenen DökümanlarEK: 1 RALYH Sermaye Maddesi Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876993BIST