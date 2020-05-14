***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
14.05.2020 18:16
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesinin 1. fıkrasına istinaden hazırlanan ve Şirketin 14.05.2020 tarih ve 16 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845051
BIST
18:0099.094
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -1.065,62
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
98.494
18:006,9606
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0148
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
18:007,5303
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0084
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5089
18:00387,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,47
|Açılış
|: 387,71
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
388,36
En Düşük
383,31
BIST En Aktif Hisseler
|KAPLM
|6,82
|8.399.061
|% 10,00
|
|CMBTN
|71,50
|15.616.238
|% 10,00
|
|TLMAN
|11,88
|27.520.220
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|529.599
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|11.866.162
|% 10,00
|
|SUMAS
|11,70
|108.108
|% -10,00
|
|ALKIM
|15,77
|407.495.584
|% -9,99
|
|RTALB
|43,06
|130.067.205
|% -9,99
|
|GLRYH
|20,04
|57.200.699
|% -9,97
|
|EKIZ
|18,78
|10.002.840
|% -9,97
|
|ASELS
|29,20
|1.684.866.564
|% 1,88
|
|ECILC
|5,72
|1.292.097.636
|% -4,03
|
|GARAN
|7,68
|815.639.138
|% -2,78
|
|SELEC
|8,85
|473.332.049
|% -7,91
|
|SASA
|9,24
|469.980.626
|% 1,54
|
|ECILC
|5,72
|1.292.097.636
|% -4,03
|
|KRDMD
|2,50
|448.945.849
|% 2,46
|
|IEYHO
|0,64
|109.414.434
|% 6,67
|
|IHLGM
|1,14
|161.148.315
|% -2,56
|
|CEMAS
|1,06
|141.358.119
|% -1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4691
|8,5116
|% -0,48
|
|Frank
|7,1345
|7,1775
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8470
|1,8562
|% -0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|14,68
|
|Altın Gr.
|387
|387
|2,04
|
|Cumhuriyet
|2.488
|2.532
|13,90
|
|Tam
|2.561
|2.598
|14,40
|
|Yarım
|1.250
|1.270
|7,00
|
|Çeyrek
|625
|635
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|15,74
|15,77
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,03
|
|B. Petrol
|30,30
|30,30
|1,11
|
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