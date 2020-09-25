***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAHMET ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Müteahhit 18.05.2017 İcrada Görevli Yoktur Yoktur Hayır 22.88 Yoktur Bağımsız Üye Değil - Hayır YokturRIZA KANDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Müteahhit 18.05.2017 İcrada Görevli Yoktur Yoktur Hayır 38.83 Yoktur Bağımsız Üye Değil - Hayır YokturATAHAN YASİN ARAS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 18.05.2017 İcrada Görevli Yoktur Yoktur Hayır 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil - Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiBÜLENT AYHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 18.05.2017 İcrada Görevli Değil Yoktur Müdür Hayır 0 Yoktur Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750127 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiHAKAN KARACA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 15.03.2018 İcrada Görevli Değil Yoktur Müdür Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750127 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı,Kurumsal Yönetim Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876671BIST