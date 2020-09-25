***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.09.2020 12:23
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Müteahhit 18.05.2017 İcrada Görevli Yoktur Yoktur Hayır 22.88 Yoktur Bağımsız Üye Değil - Hayır Yoktur
RIZA KANDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Müteahhit 18.05.2017 İcrada Görevli Yoktur Yoktur Hayır 38.83 Yoktur Bağımsız Üye Değil - Hayır Yoktur
ATAHAN YASİN ARAS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 18.05.2017 İcrada Görevli Yoktur Yoktur Hayır 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil - Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
BÜLENT AYHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 18.05.2017 İcrada Görevli Değil Yoktur Müdür Hayır 0 Yoktur Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750127 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
HAKAN KARACA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 15.03.2018 İcrada Görevli Değil Yoktur Müdür Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750127 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı,Kurumsal Yönetim Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876671
BIST
16:431.130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 10,53
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.120
|
1.135
En Düşük
1.124
16:437,6439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0185
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6870
En Düşük
7,5122
16:438,8969
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0063
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9100
|
8,9420
En Düşük
8,7728
16:43457,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,61
|Açılış
|: 457,34
|
|Önceki Kapanış
|: 457,96
|
459,37
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler16:43
|MRSHL
|380,60
|30.456.778
|% 10,00
|
|MERKO
|9,02
|48.656.449
|% 10,00
|
|VANGD
|4,73
|4.193.627
|% 10,00
|
|TKURU
|777,70
|3.757.846
|% 10,00
|
|YBTAS
|18.813,30
|753.106
|% 10,00
|
|AYCES
|102,10
|39.724.935
|% -9,96
|
|ARMDA
|66,00
|33.987.104
|% -9,96
|
|MMCAS
|7,62
|1.191.128
|% -9,93
|
|BEYAZ
|8,37
|10.079.112
|% -9,90
|
|OYLUM
|5,47
|153.053.452
|% -9,88
|
|GARAN
|7,22
|3.044.576.757
|% 3,00
|
|SISE
|7,02
|1.751.068.363
|% 2,78
|
|ASELS
|17,31
|1.050.126.493
|% 2,00
|
|AKBNK
|5,14
|655.985.782
|% 1,98
|
|KRDMD
|3,29
|621.861.796
|% 0,30
|
|GARAN
|7,22
|3.044.576.757
|% 3,00
|
|SISE
|7,02
|1.751.068.363
|% 2,78
|
|HURGZ
|1,99
|464.638.549
|% -9,55
|
|EKGYO
|1,75
|331.860.629
|% 0,57
|
|KRDMD
|3,29
|621.861.796
|% 0,30
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6341
|7,6439
|% 0,24
|
|Euro
|8,8824
|8,8969
|% -0,07
|
|Sterlin
|9,6885
|9,7371
|% 0,01
|
|Frank
|8,1897
|8,2391
|% -0,05
|
|Riyal
|2,0299
|2,0401
|% 0,15
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-7,06
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,62
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.084
|-6,00
|
|Tam
|3.034
|3.110
|7,37
|
|Yarım
|1.466
|1.505
|3,56
|
|Çeyrek
|735
|752
|1,78
|
|Gümüş.Ons
|22,88
|22,92
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|5,63
|5,64
|-0,04
|
|B. Petrol
|41,89
|41,89
|-0,05
|
Seans Raporu
16:43
daha fazla
-
16:58VKING
Yüzde 9.86 oranında artışla 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 474, 087 adet işlem
-
16:57PARSN
Yüzde 7.15 oranında artışla 23.38 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 742, 709 adet işlem
-
16:56DGATE
Yüzde 6.37 oranında artışla 12.19 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 055, 869 adet işlem
-
16:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, DOHOL, PGSUS
-
16:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 85 artarak (% 0.76 ) 1, 035