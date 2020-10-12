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***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.10.2020 14:46
GÜNCEL HABERLER



***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
GİSAD DIŞ TİCARET A.Ş. Belirli bir mala tahsis edilmemis magazalardaki bir baska ulkeyle yapılan toptan ticaret (çesitli malların toptan satısı) 50.000.000,00 141.086,27 TRY 0,28 FİNANSAL YATIRIM
TRİO TEKNİK YAPI A.Ş İnşaat Sektöründe Faaliyet Göstermektedir 3000000 3000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
HERA TEKNİK YAPI A.Ş İnşaat Sektöründe Faaliyet Göstermektedir. 7500000 7500000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
RAL YAPI MÜHENDİSLİK A.Ş İnşaat Sektöründe Faaliyet Göstermektedir. 25000000 25000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880707


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler16:03
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RALYH 5,94 8.624.437 % 10,00  
ALMAD 2,53 5.021.063 % 10,00  
BMELK 13,20 2.527.031 % 10,00  
AVOD 10,02 83.711.254 % 9,99  
KATMR 8,26 120.690.083 % 9,99  
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16:03 Alış Satış %  
Dolar 7,8545 7,8577 % 0,02  
Euro 9,2744 9,2813 % -0,14  
Sterlin 10,2111 10,2623 % -0,08  
Frank 8,6005 8,6523 % 0,04  
Riyal 2,0883 2,0988 % 0,01  
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16:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.925 1.926 -4,67  
Altın Gr. 487 487 -0,68  
Cumhuriyet 3.224 3.272 2,00  
Tam 3.212 3.292 0,08  
Yarım 1.553 1.593 0,04  
Çeyrek 779 796 0,02  
Gümüş.Ons 25,15 25,21 0,02  
Gümüş Gr. 6,38 6,39 0,03  
B. Petrol 42,35 42,35 -0,50  
Seans Raporu 16:03
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