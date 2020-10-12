***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.10.2020 14:46
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
GİSAD DIŞ TİCARET A.Ş. Belirli bir mala tahsis edilmemis magazalardaki bir baska ulkeyle yapılan toptan ticaret (çesitli malların toptan satısı) 50.000.000,00 141.086,27 TRY 0,28 FİNANSAL YATIRIM
TRİO TEKNİK YAPI A.Ş İnşaat Sektöründe Faaliyet Göstermektedir 3000000 3000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
HERA TEKNİK YAPI A.Ş İnşaat Sektöründe Faaliyet Göstermektedir. 7500000 7500000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
RAL YAPI MÜHENDİSLİK A.Ş İnşaat Sektöründe Faaliyet Göstermektedir. 25000000 25000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880707
BIST
16:031.181
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 15,21
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.182
En Düşük
1.169
16:037,8577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 7,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
16:039,2813
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0126
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
16:03485,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,88
|Açılış
|: 485,78
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
485,30
BIST En Aktif Hisseler16:03
|RALYH
|5,94
|8.624.437
|% 10,00
|
|ALMAD
|2,53
|5.021.063
|% 10,00
|
|BMELK
|13,20
|2.527.031
|% 10,00
|
|AVOD
|10,02
|83.711.254
|% 9,99
|
|KATMR
|8,26
|120.690.083
|% 9,99
|
|TKURU
|445,70
|1.616.554
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|607.561
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|1.322.897
|% -10,00
|
|YAPRK
|84,05
|44.378
|% -9,96
|
|ETILR
|3,62
|3.186.761
|% -9,95
|
|ODAS
|3,30
|479.242.540
|% 3,77
|
|EKGYO
|1,84
|472.073.939
|% 2,22
|
|POLHO
|4,52
|299.154.836
|% -0,22
|
|TURSG
|6,18
|238.808.605
|% 1,15
|
|CEMAS
|2,01
|204.433.517
|% 7,49
|
|EKGYO
|1,84
|472.073.939
|% 2,22
|
|ODAS
|3,30
|479.242.540
|% 3,77
|
|CEMAS
|2,01
|204.433.517
|% 7,49
|
|IHYAY
|1,39
|126.752.598
|% 6,11
|
|IHLGM
|1,61
|114.349.758
|% 3,21
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8545
|7,8577
|% 0,02
|
|Euro
|9,2744
|9,2813
|% -0,14
|
|Sterlin
|10,2111
|10,2623
|% -0,08
|
|Frank
|8,6005
|8,6523
|% 0,04
|
|Riyal
|2,0883
|2,0988
|% 0,01
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|-4,67
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,68
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|2,00
|
|Tam
|3.212
|3.292
|0,08
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|0,04
|
|Çeyrek
|779
|796
|0,02
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,21
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,03
|
|B. Petrol
|42,35
|42,35
|-0,50
|
Seans Raporu
16:03
daha fazla
-
16:17BNTAS
Yüzde 5.52 oranında artışla 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 502, 642 adet işlem
-
16:16AVHOL
Yüzde 5.74 oranında artışla 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 089, 392 adet işlem
-
16:15KFEIN
Yüzde 4.75 oranında artışla 18.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 666, 723 adet işlem
-
16:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, OYAKC, ARCLK
-
16:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 4 artarak (% 0.98 ) 1, 075