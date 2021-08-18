***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
18.08.2021 19:41
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/08/2021
Karar Sayısı
21
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sorumluluk Beyanımız Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959130
BIST
16:131.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -10,26
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
16:138,5219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0739
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
16:139,9825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0676
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
16:13490,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 5,15
|Açılış
|: 490,81
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler16:13
|DMSAS
|8,04
|112.477.815
|% 17,03
|
|PENTA
|88,80
|15.257.035
|% 14,88
|
|DOBUR
|23,30
|2.519.989
|% 14,33
|
|KTSKR
|52,65
|90.485.289
|% 12,89
|
|ESCAR
|20,14
|77.686.536
|% 10,24
|
|BRYAT
|378,50
|91.850.812
|% -8,90
|
|VAKKO
|10,57
|36.733.412
|% -7,20
|
|ALKIM
|15,54
|111.041.260
|% -6,83
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|ADESE
|1,26
|7.435.716
|% -6,67
|
|GARAN
|9,28
|659.504.093
|% -1,07
|
|KRDMD
|7,77
|478.381.240
|% -3,36
|
|SISE
|8,71
|460.201.922
|% 1,04
|
|THYAO
|12,24
|456.088.286
|% -0,08
|
|EREGL
|18,61
|421.244.588
|% -2,31
|
|EKGYO
|1,86
|359.165.904
|% 1,09
|
|ODAS
|1,42
|147.545.977
|% 5,19
|
|YKBNK
|2,54
|216.495.925
|% -1,93
|
|GARAN
|9,28
|659.504.093
|% -1,07
|
|KRDMD
|7,77
|478.381.240
|% -3,36
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5188
|8,5219
|% 0,87
|
|Euro
|9,9722
|9,9825
|% 0,68
|
|Sterlin
|11,6282
|11,6865
|% 0,35
|
|Frank
|9,2573
|9,3131
|% 0,87
|
|Riyal
|2,2663
|2,2777
|% 0,89
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|0,38
|
|Altın Gr.
|490
|490
|4,62
|
|Cumhuriyet
|3.252
|3.301
|19,00
|
|Tam
|3.237
|3.319
|20,17
|
|Yarım
|1.565
|1.605
|9,75
|
|Çeyrek
|785
|803
|4,88
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,38
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,03
|
|B. Petrol
|66,31
|66,31
|-1,92
|