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***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

10.09.2020 12:15
GÜNCEL HABERLER



***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )

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Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

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Açıklamalar

       Şirketimizin 90.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 21.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %200 oranında olmak üzere 42.000.000 TL artışla 63.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 26.08.2020 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 09.09.2020 tarihinde tamamlanmıştır.
Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 23.791,316 TL olup, bu paylar 14-15 Eylül 2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 1,00 TL nominal değerli pay fiyatı 1,00 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr,  Şirketimizin www.ralyatirim.com ve halka arzda satışa aracılık edecek İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.infoyatirim.com adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
Yeni pay alma haklarının kullanımı ve kalan payların Borsa'da halka arzından sonra satılamayan pay kalması halinde, söz konusu payların tamamı, payların Borsa'da satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) iş günü içinde halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere Rıza Kandemir tarafından bedelleri tam ve nakden ödenerek satın alınacaktır.
Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874374


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Tam 3.088 3.165 -3,01  
Yarım 1.493 1.531 -1,46  
Çeyrek 749 765 -0,72  
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