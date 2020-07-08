***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.07.2020 10:02
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856532
BIST
10:48120.088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 749,04
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.127
En Düşük
119.173
10:486,8664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0087
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8664
En Düşük
6,8525
10:487,7547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0177
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7547
En Düşük
7,7149
10:48396,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,31
|Açılış
|: 396,30
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
396,34
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|228,90
|1.929.130
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.366.486
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|39.577.406
|% 9,95
|
|VKFYO
|5,81
|7.794.533
|% 9,83
|
|BMELK
|6,20
|62.422
|% 9,54
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|FENER
|13,00
|46.603.842
|% -5,66
|
|TSPOR
|7,21
|85.501.231
|% -5,26
|
|KRDMA
|3,98
|4.064.246
|% -5,24
|
|MARTI
|1,44
|5.818.763
|% -4,00
|
|EKGYO
|2,29
|810.388.959
|% 2,23
|
|PETKM
|4,41
|467.655.504
|% -0,23
|
|TKFEN
|18,61
|363.923.294
|% 3,33
|
|SISE
|6,40
|360.315.496
|% -1,39
|
|TRKCM
|4,35
|346.663.845
|% 3,08
|
|EKGYO
|2,29
|810.388.959
|% 2,23
|
|PETKM
|4,41
|467.655.504
|% -0,23
|
|IHLGM
|1,95
|197.690.786
|% 3,72
|
|TRKCM
|4,35
|346.663.845
|% 3,08
|
|TSKB
|1,34
|80.974.756
|% 1,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5887
|8,6317
|% 0,12
|
|Frank
|7,2609
|7,3046
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8243
|1,8335
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|0,56
|
|Altın Gr.
|396
|396
|0,01
|
|Cumhuriyet
|2.564
|2.585
|1,10
|
|Tam
|2.640
|2.652
|1,10
|
|Yarım
|1.282
|1.297
|0,50
|
|Çeyrek
|641
|650
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,37
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|4,05
|4,05
|0,02
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|B. Petrol
|43,09
|43,09
|0,01
|
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