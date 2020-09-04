***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.09.2020 17:13
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873360
BIST
18:051.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 9,98
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.090
En Düşük
1.073
18:057,4522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0195
|Açılış
|: 7,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4490
|
7,4598
En Düşük
7,4158
18:058,8018
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0114
|Açılış
|: 8,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8343
En Düşük
8,7725
18:05461,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,15
|Açılış
|: 461,11
|
|Önceki Kapanış
|: 461,27
|
467,53
En Düşük
459,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DENGE
|2,86
|1.540.144
|% 10,00
|
|KSTUR
|85,80
|429.742
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,75
|235.059
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|1.789.695
|% 10,00
|
|TKURU
|227,80
|1.679.114
|% 10,00
|
|PEKGY
|12,78
|123.324.593
|% -9,94
|
|CRDFA
|7,18
|17.282.358
|% -9,91
|
|VAKKO
|5,43
|153.977.895
|% -9,65
|
|ADEL
|18,00
|97.467.857
|% -7,02
|
|BMELK
|4,70
|1.385.693
|% -6,75
|
|SISE
|6,26
|2.361.475.426
|% 3,30
|
|FENER
|37,02
|1.166.425.844
|% 8,50
|
|GSRAY
|3,60
|1.051.776.869
|% -1,37
|
|ASELS
|16,88
|799.735.490
|% -0,12
|
|GARAN
|6,80
|720.347.731
|% 0,59
|
|SISE
|6,26
|2.361.475.426
|% 3,30
|
|GSRAY
|3,60
|1.051.776.869
|% -1,37
|
|KRDMD
|3,02
|613.656.429
|% 1,68
|
|GSDHO
|2,24
|418.896.393
|% 3,70
|
|EKGYO
|1,74
|307.386.887
|% 1,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4460
|7,4522
|% 0,26
|
|Euro
|8,7945
|8,8018
|% -0,13
|
|Sterlin
|9,8095
|9,8587
|% -0,29
|
|Frank
|8,1054
|8,1542
|% -0,40
|
|Riyal
|1,9806
|1,9906
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|-7,12
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.115
|-8,00
|
|Tam
|3.056
|3.134
|-1,31
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|-0,63
|
|Çeyrek
|741
|758
|-0,32
|
|Gümüş.Ons
|26,55
|26,59
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,80
|42,80
|-1,27
|