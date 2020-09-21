***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.09.2020 10:00
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875849
BIST
14:171.106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -5,89
|Açılış
|: 1.112
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.115
En Düşük
1.100
14:177,6120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0565
|Açılış
|: 7,6340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5970
|
7,6120
En Düşük
7,5393
14:178,9766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0143
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0029
En Düşük
8,9079
14:17472,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,65
|Açılış
|: 472,28
|
|Önceki Kapanış
|: 473,93
|
476,07
En Düşük
471,35
BIST En Aktif Hisseler14:16
|EGPRO
|21,34
|7.142.576
|% 10,00
|
|DNISI
|8,91
|7.154.017
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.948,10
|1.461.075
|% 10,00
|
|SODSN
|20,46
|729.419
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.185,60
|1.548.931
|% 10,00
|
|PKENT
|899,10
|489.110
|% -10,00
|
|YONGA
|59,40
|6.913.804
|% -10,00
|
|ARMDA
|82,20
|14.623.412
|% -9,97
|
|KENT
|420,00
|1.931.911
|% -7,87
|
|NUGYO
|7,12
|11.920.609
|% -6,93
|
|SISE
|6,51
|778.884.412
|% 1,88
|
|KRDMD
|3,31
|739.923.576
|% 2,16
|
|RTALB
|53,15
|352.288.423
|% 4,63
|
|GARAN
|6,58
|291.196.384
|% -1,20
|
|PETKM
|4,35
|262.943.835
|% -1,14
|
|KRDMD
|3,31
|739.923.576
|% 2,16
|
|SISE
|6,51
|778.884.412
|% 1,88
|
|EKGYO
|1,76
|147.293.317
|% -1,12
|
|DOHOL
|2,34
|177.233.571
|% 0,86
|
|IHLAS
|1,07
|66.680.961
|% 1,90
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6084
|7,6112
|% 0,74
|
|Euro
|8,9722
|8,9773
|% 0,17
|
|Sterlin
|9,7551
|9,8040
|% 0,26
|
|Frank
|8,2966
|8,3466
|% 0,51
|
|Riyal
|2,0217
|2,0319
|% 0,67
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-20,36
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|3.135
|3.182
|-18,00
|
|Tam
|3.125
|3.202
|-14,41
|
|Yarım
|1.510
|1.549
|-6,97
|
|Çeyrek
|757
|774
|-3,48
|
|Gümüş.Ons
|26,23
|26,26
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,06
|
|B. Petrol
|42,40
|42,40
|-0,75
|
Seans Raporu
14:16
daha fazla
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14:26XU100
Endeks 1, 105 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 66 altında . İşlem hacmi 7, 355.00 milyon TL de
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14:25KAPLM
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 13.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 457, 425 adet işlem
-
14:23DMSAS
Yüzde -5.47 oranında düşüşle 6.91 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 395, 821 adet işlem
-
14:22DOBUR
Yüzde -5.65 oranında düşüşle 19.19 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 370 adet işlem
-
14:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, SAHOL, AKBNK