***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.10.2020 10:18
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880660
BIST
12:271.176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 10,53
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.178
En Düşük
1.169
12:277,8977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0413
|Açılış
|: 7,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
12:279,3219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0280
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
12:27488,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,45
|Açılış
|: 488,11
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
485,30
BIST En Aktif Hisseler12:27
|DAGHL
|12,10
|2.342.028
|% 10,00
|
|RALYH
|5,94
|8.315.254
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,84
|1.656.596
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|97.415.126
|% 9,99
|
|ITTFH
|8,04
|112.297.208
|% 9,99
|
|TKURU
|445,70
|1.191.356
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|232.292
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|391.468
|% -10,00
|
|BMELK
|10,80
|614.034
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,42
|403.498
|% -10,00
|
|PETKM
|4,63
|788.757.223
|% 0,43
|
|ZOREN
|2,94
|644.144.977
|% 6,52
|
|ISFIN
|4,14
|511.265.823
|% 4,81
|
|GARAN
|7,14
|475.524.001
|% 0,56
|
|ODAS
|3,34
|349.734.273
|% 5,03
|
|ZOREN
|2,94
|644.144.977
|% 6,52
|
|PETKM
|4,63
|788.757.223
|% 0,43
|
|EKGYO
|1,83
|288.291.621
|% 1,67
|
|ISFIN
|4,14
|511.265.823
|% 4,81
|
|ODAS
|3,34
|349.734.273
|% 5,03
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8955
|7,8977
|% 0,53
|
|Euro
|9,3154
|9,3219
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,2500
|10,3014
|% 0,30
|
|Frank
|8,6287
|8,6807
|% 0,36
|
|Riyal
|2,0988
|2,1094
|% 0,51
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|-10,11
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,58
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.278
|8,00
|
|Tam
|3.215
|3.295
|2,65
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|1,28
|
|Çeyrek
|779
|797
|0,64
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,03
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,03
|
|B. Petrol
|42,37
|42,37
|-0,48
|
Seans Raporu
12:27
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12:30XU100
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12:29XU050
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : VANGD, KLGYO, KLNMA, MERKO, CEOEM, ITTFH, IDEAS, IHGZT, ATSYH, BRKO