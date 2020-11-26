***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.11.2020 11:15
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890111
BIST
11:471.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,18
|Açılış
|: 1.335
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.337
En Düşük
1.326
11:477,9176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0346
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,9672
En Düşük
7,8983
11:479,4394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0422
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,5158
En Düşük
9,4132
11:47461,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,15
|Açılış
|: 461,83
|
|Önceki Kapanış
|: 461,97
|
464,12
En Düşük
460,11
BIST En Aktif Hisseler11:46
|LOGO
|108,90
|61.392.170
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|442.850
|% 10,00
|
|EGPRO
|26,64
|49.422.453
|% 9,99
|
|CASA
|97,40
|1.110.360
|% 9,99
|
|TKNSA
|10,03
|28.074.472
|% 9,98
|
|SUMAS
|34,94
|226.271
|% -9,99
|
|KENT
|385,10
|978.539
|% -9,98
|
|IZTAR
|13,76
|510.757
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|112.367
|% -9,95
|
|ATSYH
|4,20
|13.440
|% -6,67
|
|KRDMD
|5,12
|910.347.477
|% -1,54
|
|THYAO
|12,15
|839.268.329
|% 1,33
|
|GARAN
|9,14
|574.152.634
|% 0,77
|
|ODAS
|3,69
|402.818.223
|% 1,37
|
|PGSUS
|63,35
|400.095.463
|% 3,51
|
|KRDMD
|5,12
|910.347.477
|% -1,54
|
|TSKB
|2,65
|319.905.724
|% -2,21
|
|ODAS
|3,69
|402.818.223
|% 1,37
|
|HLGYO
|3,37
|336.318.989
|% 7,32
|
|YKBNK
|3,02
|241.062.960
|% 0,33
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9093
|7,9145
|% -0,47
|
|Euro
|9,4327
|9,4388
|% -0,45
|
|Sterlin
|10,5303
|10,5831
|% -0,83
|
|Frank
|8,6714
|8,7237
|% -0,60
|
|Riyal
|2,1021
|2,1126
|% -0,58
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|9,52
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|16,00
|
|Tam
|3.078
|3.158
|18,74
|
|Yarım
|1.488
|1.528
|9,06
|
|Çeyrek
|746
|764
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,95
|-0,02
|
|B. Petrol
|47,84
|47,84
|-0,69
|