***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.11.2020 16:02
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890138
BIST
17:041.336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 10,92
|Açılış
|: 1.335
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.340
En Düşük
1.326
17:047,8876
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0646
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,9672
En Düşük
7,8461
17:049,3960
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0856
|Açılış
|: 9,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,5158
En Düşük
9,3511
17:04460,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,93
|Açılış
|: 460,04
|
|Önceki Kapanış
|: 461,97
|
464,12
En Düşük
457,67
BIST En Aktif Hisseler17:04
|KLNMA
|73,70
|17.562.605
|% 10,00
|
|YESIL
|70,40
|21.018.516
|% 10,00
|
|LOGO
|108,90
|63.713.482
|% 10,00
|
|COSMO
|7,81
|310.967
|% 10,00
|
|SELEC
|10,68
|175.609.078
|% 9,99
|
|POLTK
|383,40
|638.643
|% -9,98
|
|ORMA
|11,74
|40.350
|% -9,97
|
|IZTAR
|13,76
|1.564.663
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|523.806
|% -9,95
|
|ETILR
|4,07
|255.029
|% -9,76
|
|GARAN
|9,23
|2.826.963.190
|% 1,76
|
|THYAO
|12,15
|1.821.759.666
|% 1,33
|
|KRDMD
|5,18
|1.778.304.722
|% -0,38
|
|YKBNK
|3,05
|1.343.464.271
|% 1,33
|
|GUBRF
|51,55
|779.604.791
|% 9,91
|
|YKBNK
|3,05
|1.343.464.271
|% 1,33
|
|KRDMD
|5,18
|1.778.304.722
|% -0,38
|
|GARAN
|9,23
|2.826.963.190
|% 1,76
|
|EKGYO
|2,09
|631.504.271
|% 1,95
|
|TSKB
|2,68
|562.672.614
|% -1,11
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8826
|7,8876
|% -0,81
|
|Euro
|9,3854
|9,3960
|% -0,90
|
|Sterlin
|10,4848
|10,5374
|% -1,26
|
|Frank
|8,6469
|8,6990
|% -0,88
|
|Riyal
|2,0964
|2,1069
|% -0,85
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|7,20
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|-39,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-36,80
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-17,79
|
|Çeyrek
|738
|755
|-8,90
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,40
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,04
|
|B. Petrol
|47,98
|47,98
|-0,55
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:19EGGUB
Yüzde 6.97 oranında artışla 147.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 033, 508 adet işlem
-
17:18BAGFS
Yüzde 8.40 oranında artışla 21.68 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 947, 166 adet işlem
-
17:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, DOHOL, KRDMD
-
17:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, KOZAA, PGSUS
-
17:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 9 artarak (% 1.00 ) 1, 207