***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.02.2021 10:02
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911303
BIST
11:211.566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,22
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.561
11:217,0259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0445
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0285
En Düşük
6,9534
11:218,5018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0380
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5051
En Düşük
8,4299
11:21403,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 3,71
|Açılış
|: 403,73
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
404,52
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler11:21
|LINK
|42,70
|25.721.930
|% 9,99
|
|MERIT
|311,70
|701.013
|% 9,99
|
|SAYAS
|17,52
|14.778.364
|% 9,98
|
|VAKFN
|17,63
|8.998.473
|% 9,98
|
|BRISA
|30,44
|71.451.345
|% 9,97
|
|RODRG
|24,04
|547.439
|% -9,96
|
|DIRIT
|8,91
|122.085
|% -9,91
|
|NIBAS
|25,00
|5.265.325
|% -9,22
|
|ARTI
|5,93
|1.290.836
|% -8,49
|
|FENER
|32,00
|126.703.351
|% -8,36
|
|SASA
|41,40
|1.323.539.962
|% -7,63
|
|THYAO
|12,56
|558.677.768
|% 2,11
|
|KOZAL
|145,60
|473.561.976
|% 0,48
|
|VAKBN
|4,71
|427.417.022
|% -1,87
|
|HEKTS
|32,40
|406.949.811
|% -7,06
|
|VAKBN
|4,71
|427.417.022
|% -1,87
|
|CEMAS
|2,38
|204.491.226
|% 3,48
|
|KARSN
|5,36
|387.288.636
|% 2,88
|
|IHLAS
|1,12
|70.617.650
|% -2,61
|
|EKGYO
|2,46
|152.482.957
|% 0,82
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0235
|7,0259
|% 0,64
|
|Euro
|8,4960
|8,5018
|% 0,45
|
|Sterlin
|9,7803
|9,8294
|% 0,33
|
|Frank
|7,7523
|7,7990
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8621
|1,8714
|% 0,34
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|10,88
|
|Altın Gr.
|404
|404
|3,94
|
|Cumhuriyet
|2.657
|2.697
|5,00
|
|Tam
|2.643
|2.712
|8,10
|
|Yarım
|1.278
|1.312
|3,91
|
|Çeyrek
|641
|656
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|27,35
|27,39
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,07
|
|B. Petrol
|62,72
|62,72
|0,58
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