***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2021 10:51
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920797
BIST
11:221.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,52
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.393
11:227,9921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0526
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0216
En Düşük
7,9153
11:229,4343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0787
|Açılış
|: 9,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4627
En Düşük
9,3140
11:22443,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 2,93
|Açılış
|: 443,40
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
445,64
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler11:22
|UMPAS
|2,42
|417.527
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|10.080.079
|% 9,99
|
|IDEAS
|89,00
|4.095.602
|% 9,94
|
|RTALB
|23,06
|117.868.260
|% 9,91
|
|SELGD
|5,14
|758.757
|% 9,83
|
|AVOD
|9,49
|261.019.749
|% -9,96
|
|IEYHO
|1,63
|34.631.883
|% -7,91
|
|SEKUR
|33,44
|2.648.692
|% -5,75
|
|BSOKE
|3,64
|59.596.031
|% -4,96
|
|ETILR
|5,55
|84.643
|% -3,48
|
|GARAN
|7,07
|701.681.985
|% 1,14
|
|SISE
|7,46
|399.726.669
|% 3,32
|
|BJKAS
|6,85
|308.731.830
|% 8,73
|
|VESTL
|36,28
|271.314.270
|% -2,21
|
|AVOD
|9,49
|261.019.749
|% -9,96
|
|GARAN
|7,07
|701.681.985
|% 1,14
|
|GSRAY
|3,72
|222.017.031
|% 4,20
|
|YKBNK
|2,20
|123.684.329
|% 1,85
|
|SISE
|7,46
|399.726.669
|% 3,32
|
|BJKAS
|6,85
|308.731.830
|% 8,73
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9902
|7,9921
|% 0,66
|
|Euro
|9,4148
|9,4343
|% 0,84
|
|Sterlin
|10,9668
|11,0218
|% 0,95
|
|Frank
|8,4520
|8,5029
|% 0,56
|
|Riyal
|2,1229
|2,1335
|% 0,65
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|1,46
|
|Altın Gr.
|444
|444
|3,30
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,22
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,08
|
|B. Petrol
|63,29
|63,29
|1,34
|