***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.04.2021 10:03
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923668
BIST
10:321.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,49
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.437
10:328,1395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0374
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1548
En Düşük
8,0868
10:329,6267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0355
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6339
En Düşük
9,5657
10:32452,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,63
|Açılış
|: 452,64
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
454,51
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler10:32
|NTGAZ
|12,43
|247.357
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|65.450
|% 10,00
|
|JANTS
|994,00
|144.326.258
|% 9,99
|
|SNKRN
|42,34
|675.577
|% 9,97
|
|TURGG
|146,80
|12.241.130
|% 9,96
|
|IDEAS
|75,60
|232.621
|% -10,00
|
|UTPYA
|26,92
|4.138.896
|% -9,97
|
|SNPAM
|20,98
|46.848
|% -9,96
|
|MERIT
|219,50
|70.460
|% -9,71
|
|IEYHO
|1,18
|13.667.949
|% -9,23
|
|EKGYO
|1,99
|291.708.929
|% -1,49
|
|GARAN
|6,96
|268.989.489
|% 0,87
|
|FENER
|40,06
|214.780.673
|% 6,09
|
|BJKAS
|8,36
|207.014.113
|% 0,97
|
|KOZAL
|124,00
|186.736.167
|% -1,67
|
|EKGYO
|1,99
|291.708.929
|% -1,49
|
|GARAN
|6,96
|268.989.489
|% 0,87
|
|BJKAS
|8,36
|207.014.113
|% 0,97
|
|IHLGM
|1,15
|25.715.509
|% -0,86
|
|ODAS
|3,69
|75.325.277
|% -0,81
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1350
|8,1395
|% 0,46
|
|Euro
|9,6152
|9,6267
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,2555
|11,3119
|% 0,26
|
|Frank
|8,6368
|8,6889
|% 0,27
|
|Riyal
|2,1632
|2,1740
|% 0,49
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|2,77
|
|Altın Gr.
|452
|452
|2,38
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|1,00
|
|Tam
|2.971
|3.046
|-1,41
|
|Yarım
|1.436
|1.473
|-0,69
|
|Çeyrek
|720
|737
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,90
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,02
|
|B. Petrol
|62,64
|62,64
|0,49
|