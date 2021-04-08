***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.04.2021 12:58
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924835
BIST
14:361.424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,01
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.419
14:368,1585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0123
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1323
14:369,7135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0229
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
14:36459,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,07
|Açılış
|: 459,18
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
459,65
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler14:36
|SAMAT
|6,82
|41.812.376
|% 10,00
|
|MTRKS
|37,26
|199.416
|% 9,98
|
|NTGAZ
|15,03
|12.660.250
|% 9,95
|
|ATSYH
|4,86
|547.989
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,96
|158.197
|% 9,50
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|31.554.396
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|IDEAS
|76,05
|1.983.345
|% -9,46
|
|BJKAS
|10,10
|646.418.251
|% 9,19
|
|DOHOL
|3,33
|500.361.185
|% 2,46
|
|SISE
|7,50
|468.122.936
|% 1,49
|
|FENER
|37,80
|414.809.034
|% -2,83
|
|GARAN
|6,84
|399.138.575
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,33
|500.361.185
|% 2,46
|
|EKGYO
|1,95
|207.149.766
|% -1,02
|
|TSKB
|1,41
|95.069.097
|% 0,00
|
|BJKAS
|10,10
|646.418.251
|% 9,19
|
|YKBNK
|2,19
|140.590.474
|% -0,45
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1517
|8,1585
|% 0,15
|
|Euro
|9,6977
|9,7135
|% 0,24
|
|Sterlin
|11,1871
|11,2432
|% 0,22
|
|Frank
|8,7642
|8,8170
|% 0,38
|
|Riyal
|2,1690
|2,1799
|% 0,13
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|12,40
|
|Altın Gr.
|458
|459
|3,21
|
|Cumhuriyet
|3.036
|3.082
|8,00
|
|Tam
|3.021
|3.097
|5,96
|
|Yarım
|1.460
|1.498
|2,88
|
|Çeyrek
|732
|749
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,43
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,06
|
|B. Petrol
|62,87
|62,87
|-0,29
|
Seans Raporu
14:36
daha fazla
-
14:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, THYAO, PGSUS
-
14:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, SISE, BIMAS
-
14:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 94 artarak (% 0.40 ) 1, 228
-
14:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MTRKS, UMPAS, SAMAT, ATSYH, TUREX, NTGAZ
-
14:46
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SNKRN, UTPYA, TRILC, DIRIT