***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.04.2021 10:40
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926573
BIST
12:101.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,08
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
12:108,1789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0243
|Açılış
|: 8,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1551
12:109,7351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0319
|Açılış
|: 9,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,7009
12:10457,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,52
|Açılış
|: 457,84
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler12:10
|QUAGR
|19,91
|477.183
|% 10,00
|
|PENGD
|4,51
|79.568.047
|% 10,00
|
|IDEAS
|86,90
|766.458
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,37
|221.955
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|619.221
|% 9,99
|
|SERVE
|15,49
|43.511
|% -9,99
|
|GSRAY
|3,54
|94.843.206
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|5.688.800
|% -9,88
|
|VAKKO
|12,19
|41.213.699
|% -8,48
|
|KRTEK
|15,55
|3.673.641
|% -7,99
|
|NTGAZ
|15,96
|807.083.016
|% -3,45
|
|BJKAS
|12,29
|369.675.327
|% 9,93
|
|EREGL
|16,38
|363.640.252
|% 0,43
|
|GARAN
|6,62
|303.688.403
|% -0,30
|
|PETKM
|6,07
|288.047.566
|% 1,00
|
|EKGYO
|1,84
|166.580.492
|% -2,13
|
|YKBNK
|2,08
|168.134.006
|% -0,95
|
|TSKB
|1,35
|83.994.266
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,12
|63.487.271
|% -1,75
|
|IHLAS
|0,64
|36.533.776
|% -3,03
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1730
|8,1789
|% 0,30
|
|Euro
|9,7260
|9,7351
|% 0,33
|
|Sterlin
|11,2258
|11,2821
|% 0,75
|
|Frank
|8,8196
|8,8727
|% 0,39
|
|Riyal
|2,1778
|2,1887
|% 0,45
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|-3,18
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,52
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|3,00
|
|Tam
|3.015
|3.093
|4,79
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|2,32
|
|Çeyrek
|731
|748
|1,16
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,22
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,25
|63,25
|0,30
|
Seans Raporu
12:10
daha fazla
-
12:25GLBMD
Yüzde -3.49 oranında düşüşle 6.63 lira fiyatla işlem gören hissede 269, 361 adet işlem
-
12:24EDIP
Yüzde -5.94 oranında düşüşle 2.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 667, 153 adet işlem
-
12:23XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 51 altında . İşlem hacmi 6, 325.00 milyon TL de
-
12:22AVGYO
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 3.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 885, 521 adet işlem
-
12:21MRGYO
Yüzde -6.69 oranında düşüşle 2.23 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 062, 533 adet işlem