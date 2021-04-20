***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2021 12:05
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929594
BIST
13:231.369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -8,57
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
13:238,1083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0200
|Açılış
|: 8,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
13:239,7785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0395
|Açılış
|: 9,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
13:23462,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,70
|Açılış
|: 462,24
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler13:21
|SNPAM
|19,14
|546.466
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|31.198.654
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|14.789.287
|% 9,88
|
|SONME
|38,10
|2.764.332
|% 6,60
|
|DESA
|15,30
|19.266.140
|% 6,25
|
|SAMAT
|4,23
|11.770.513
|% -10,00
|
|KUTPO
|51,30
|49.520.263
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|166.568
|% -10,00
|
|ORMA
|32,84
|351.608
|% -9,98
|
|SEYKM
|22,42
|9.446.350
|% -9,96
|
|GARAN
|7,11
|832.231.706
|% 1,57
|
|EREGL
|18,04
|668.325.563
|% -0,66
|
|PETKM
|6,54
|485.228.402
|% -1,06
|
|KRDMD
|7,21
|409.987.048
|% -0,96
|
|EKGYO
|1,82
|316.529.951
|% -2,15
|
|EKGYO
|1,82
|316.529.951
|% -2,15
|
|TSKB
|1,26
|168.931.384
|% -2,33
|
|GARAN
|7,11
|832.231.706
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,12
|230.135.427
|% 1,92
|
|SKBNK
|1,09
|92.087.415
|% -1,80
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1044
|8,1080
|% 0,24
|
|Euro
|9,7720
|9,7770
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,3184
|11,3752
|% 0,39
|
|Frank
|8,8348
|8,8880
|% 0,41
|
|Riyal
|2,1595
|2,1703
|% 0,46
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-1,95
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,23
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|0,00
|
|Tam
|3.040
|3.117
|1,13
|
|Yarım
|1.469
|1.508
|0,55
|
|Çeyrek
|737
|754
|0,27
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,89
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|0,04
|
|B. Petrol
|67,73
|67,73
|0,68
|